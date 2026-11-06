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Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyetlerine son verildi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Golden Global Yatırım Bankası AŞ hakkında dikkat çeken bir karara imza attı. BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi.

Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyetlerine son verildi!
Cansu Çamcı

BDDK’nin Golden Global Yatırım Bankası AŞ’ye ilişkin aldığı yeni karar, finans sektöründe gündem yarattı. Kurul, 4 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını kararlaştırdı.

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, "Kurulun 04 Kasım 2026 tarihli toplantısında, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bddk
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