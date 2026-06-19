Goldman Sachs Türkiye enflasyon tahminini yukarı çekti

Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelleyerek 2026 yılına yönelik enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Kurum, ABD ile İran arasında gerilimin azalmasının ardından hazırladığı yeni değerlendirmede, Türkiye’de enflasyon dinamikleri, büyüme görünümü, enerji fiyatları ve kur etkilerinin yeniden ele alındığını bildirdi.

Goldman Sachs, yıl sonu enflasyon beklentisini daha önceki %27,5 seviyesinden %29’a yükseltti. Banka, Türk ekonomisinde kur geçişkenliğinin halen yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekerken, yılın kalan bölümünde faiz tarafında bir değişiklik öngörmediğini ve sıkı para politikasının sürdürüleceğini ifade etti.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Analizde, Türkiye’nin makroekonomik yapısına daha uygun sonuçlar verdiği belirtilen Random Forest (MRF) yaklaşımının kullanıldığı aktarıldı. Bu çerçevede, daha önce büyümenin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu yönündeki değerlendirmelerin aksine, büyüme ile enflasyon arasında daha güçlü bir ilişki ortaya çıktığı vurgulandı.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Dezenflasyon sürecine de değinen Goldman Sachs, çekirdek enflasyonun ekonomik aktivitenin zayıfladığı dönemlerde gerileme eğilimi gösterdiğini, bu süreçte talep ve enflasyonun birlikte yavaşladığı bir döngünün öne çıktığını belirtti.

ENERJİ VE KUR ETKİSİ

Enerji ve kur etkilerine ilişkin bölümde ise petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona doğrudan etkisinin zaman içinde azaldığı, ancak beklentiler kanalı üzerinden dolaylı etkinin güçlü biçimde sürdüğü ifade edildi. Enflasyon beklentilerinin çekirdek enflasyon üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi.

Kur geçişkenliğine ilişkin analizde, 2021-2023 döneminde etkinin yaklaşık %60 seviyesine kadar çıktığı, sonrasında gerilese de mevcut düzeyin ortodoks politika dönemlerine kıyasla yüksek kaldığı belirtildi.

TCMB VE POLİTİKA BEKLENTİLERİ

Raporda ayrıca Türk Lirası’ndaki değer kaybı eğiliminin sürdüğü ancak dolarizasyona yönelimin sınırlı kaldığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin ise finansal istikrar ve dolarizasyon riskleri nedeniyle daha hızlı kur ayarlamalarına izin verirken sıkı para politikasını korumaya devam edeceği öngörüldü.

FAİZ BEKLENTİSİ VE RİSKLER

Faiz görünümüne ilişkin değerlendirmede ise yılın geri kalanında politika faizinde değişiklik beklenmediği, likidite yönetiminin gecelik borç verme penceresi üzerinden sürdürüleceği aktarıldı. Ayrıca ödemeler dengesi görünümündeki bozulmanın, merkez bankasını iç talebi daha güçlü şekilde yavaşlatmaya zorlayabileceği uyarısı yapıldı.