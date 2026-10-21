FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu. Üreticilerle birlikte zeytin hasadı yapan Sağıroğlu, bereketli sezon dileğinde bulundu.

Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

Gömeç'te zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleride üreticileri yalnız bırakmıyor. Gömeç İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, zeytinin dalından sofralara uzanan bu yolculukta, üreticilerin emeği ve alın terinin her zaman çok kıymetli olduğunu söyledi.

Sağıroğlu, zorluklara rağmen toprağını işleyen, üretmeye ve emek vermeye devam eden tüm çiftçilerin, tarımın en büyük gücü olduğunu söyledi. Müdür Safa Sağıroğlu, "Gömeç’te zeytin hasadının heyecanını üreticilerimizle birlikte paylaşıyor; emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz" sözlerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok aranan meslekler belli olduEn çok aranan meslekler belli oldu
Bütçedeki SGK detayı emekliye ek zam mı? Uzman isim açıkladıBütçedeki SGK detayı emekliye ek zam mı? Uzman isim açıkladı

Anahtar Kelimeler:
zeytin Gömeç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Sarışın olmamasından şüphelendiler! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

Fon soruşturmasında 31 yeni gözaltı kararı! Altınbaş ailesinin mal varlıkları donduruldu

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

PSG-Barcelona maçında tam 6 gol! Düello nefesleri kesti...

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

Didem Belen ağzına geleni söyleyip Somer Sivrioğlu'nu terk etti! 'Tehdit ediliyorum'

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.