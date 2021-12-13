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Gözler 16 Aralık'ta... Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler

13.12.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını bu hafta açıklayacak. 16 Aralık'ta gerçekleşecek olan toplantının ardından açıklanacak faiz kararı için son anketler de yapıldı. Geçtiğimiz ay politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekilmişti. İşte Reuters, AA Finans, Unicredit, Credit Suisse ve Fitch Ratings gibi kuruluşların Merkez Bankasının faiz kararı için son tahminleri...

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 16 Aralık'ta saat 14:00'te açıklayacak. Kasım ayında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Yayımlanan son anketlerde birçok kuruluş faiz indiriminin devam edeceğini öngörse de, Credit Suisse'tan gelen ezber bozan son tahmininde indirimin devam etmeyeceği belirtildi. Deutsche Bank ise faiz artırımı olacağını öngördü.

REUTERS: 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise %13 oldu.

DEUTSCHE BANK: POLİTİKA FAİZİ ARTABİLİR

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Bloomberg'te yer alan habere göre, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören Deutsche Bank ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30’a kadar tırmanacağını düşünüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.

AA FİNANS: YÜZDE 14'E ÇEKİLEBİLİR

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

FİTCH'TEN TÜRKİYE'YE FAİZ UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını belirtti. Kurum, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmasına karşı Türkiye'nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu belirtti.

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CREDİT SUİSSE EZBER BOZDU

İsviçreli banka Credit Suisse ekonomistleri, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

BARCLAYS: İNDİRİME DEVAM

İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacak faiz kararına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor.

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UNİCREDİT: 2022'DE DA FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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