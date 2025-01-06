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Gözler Beştepe'den çıkacak karardaydı! Memuru emeklisi 'Refah payı' beklerken ekonomi kulislerinden haber geldi! Milyonların umutlarına kapı kapandı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 12:40
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Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe'de toplanacak. Milyonlarca vatandaşın merak ile takip edeceği kabine öncesi önemli tahminlerde yapılmaya başlandı. Memur ve emekliler zam oranlarını öğrendikten sonra refah payı beklerken yeni bir kulis bilgisi öğrenildi. Buna göre, hükümetin gündeminde refah payı yok.

Gözler Beştepe'den çıkacak karardaydı! Memuru emeklisi 'Refah payı' beklerken ekonomi kulislerinden haber geldi! Milyonların umutlarına kapı kapandı

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak günü Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonlarca memur ve memur emeklisi yüzde 11,54 oranında; SSK ve Bağ-Kur emeklisi de yüzde 15,75 oranında zam aldı. Oranların hesaplanmasının ardından milyonlar, refah payı için gözünü hükümete çevirdi.

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REFAH PAYI İÇİN KAPILAR KAPANIYOR

Refah payının gelecedğine ilişkin iddialar olsa da Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre, hükümetin gündeminde böyle bir konu yok. Konu ile ilgili konuşan kaynaklar, 16,5 milyonu bulan emekli sayısının yük oluşturabileceğine dikkat çekti. Ancak, memur ve işçi emeklileri arasında oluşan yüzde 4,21'lik farkın kapatılması için çalışmaların yapılabileceği fakat kesin bir karar varılmadığı etki analizin yapılması gerekeceği belirtildi. Aradaki farkın kapatılması kararının alınması durumunda ise yasal bir düzenlemenin yapılması gerekecek.

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Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam gelmesi sonrası yaklaşık 3,5 milyon emekli de kök aylığı nedeniyle yüzde 0 zam aldı. En düşük emekli aylığında düzenleme talep eden vatandaşlar içinse çalışmaların yapılacağı ekonomi yönetimi tarafından açıklandı. Bu düzenleme için de yasal düzenleme gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA DÜZENLEME

Konu ile ilgili yasal düzenelem için Ak Parti Meclis Grubu'nun sunum yapması bekleniyor. Ardındna gelecek hafta da Meclis Başkanlığı'na sunum yapılması bekleniyor. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığının yüzde 20 artış ile 15 bin lira civarında olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Memur emekli refah payı
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