Milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması! Bakan Şimşek tartışmaya son noktayı koydu

Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı. Türkiye Saati ile saat 16.00'da başlayan konferanstan bilgi aktarımı geliyor.

Yapılan görüşmelerde Bakan Şimşek, mahkeme kararının ardından döviz talebinin arttığını ifade ederek, "Döviz talebinin yüzde 60'ının yabancı yatırımcı, yüzde 30'unun yerli şirketler ve yüzde 10'unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destek verdiğini vurgulayarak, "Finansal piyasalardaki volatilite azalacaktır. Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek, 19 Mart tarihinden beri Türkiye'de yaşanan gerilimlerin enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacağının da altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Şimşek aynı toplantıda enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini söyledi.

"DÖVİZ TALEBİ AZALDI

Başkan Fatih Karahan, yerlilerin dolarizasyonunun devam edip etmeyeceğine dair düşüncelerinin merak edilmesine şu şekilde yanıt verdi:



Araştırmalarımıza göre yerlilerin kararları döviz piyasasındaki volatilite ve TL'nin getirisine göre değişmektedir. Yerli talebindeki ilk ivmelenme mevcut gelişmeler nedeniyle artmış ancak daha sonra getirisinin yükselmesiyle ve kur oynaklığının azalmasıyla döviz talebi azalmıştır"

Karahan, Türkiye'nin reel efektif kur bazlı dezenflasyon stratejisinin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:



"TCMB'nin dezenflasyon stratejisi kura bağlı değildir. Burada arz ve talep yönlü faktörler önemli rol oynamaktadır. Talep koşulları iyileştikçe enflasyonda daha iyi sonuçlar göreceğiz. Döviz sepetinde yüzde 4 civarı bir aylık değer kaybı oluşmuştur. Yüzde 30-40 civarı bir geçişkenlik ile enflasyon üzerindeki etkiyi hesaplayabilirsiniz"

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katıldı.