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Gram altın bugün de zirvede! 'Temkinli olun' diyerek uyardı: 1.220 liraya doğru...

16.01.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları ons altının 9 ayın zirvesine çıkmasıyla haftanın ilk gününde rekor seviyeye yükseldi. Altın gram fiyatı 2023 yılında da hereketli bir grafik çizerken Piyasa Uzmanı Şirin Sarı'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. 1.220 TL rakamını veren Sarı, jeopolitik risklerin 2023'te de altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini söyledi. Peki 16 Ocak 2023 Pazartesi 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı grafik…

Gram altın bugün de zirvede! 'Temkinli olun' diyerek uyardı: 1.220 liraya doğru...

Ons altın fiyatı yeni haftanın ilk gününde de yukarı hareketine devam ediyor. Altın, 9 ayın en yüksek seviyelerinden alıcı buluyor. 1929 dolar seviyesini test eden ons altın şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,23 artışla 1925,30 dolar/ons seviyesinde bulunuyor. Gram altın fiyatları ise 1.165 TL tarihi zirvesine yükselmesinin ardından haftanın ilk gününde 1.162 liradan değerleniyor.

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ALTIN FİYATLARINDA PARİTE ETKİSİ

Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı ve 2023 sonunda faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin satın alınması, ABD dolarının euro karşısında Nisan 2022'den bu yana görülen en düşük seviye inmesi altın fiyatına destek veriyor.

Analistler ons altın için direnç olarak 1.933 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın geçilmesi halirnde hedef 1.942-1.956 dolar/ons aralığı olacak. Ayşağı destek olarak ise 1.919 ve 1.897 dolar/ons seviyeleri bulunuyor. Altın fiyatında 1.727 dolar/ons seviyesinden başlayan yukarı hareketin hedefini 1.963-2.004 dolar/ons aralığı olduğu da ifade ediliyor.

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ALTIN FİYATLARI 2023'TE NASIL HAREKET EDECEK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı değerli metaldeki rekor hareketlerine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Son bir iki haftadır yükselişi destekleyen önemli haberlerden bir tanesi Çin'in açılmasıydı. Sanayi enstrümanı olarakta altının ve gümüşün ön plana çıkmasıydı. Jeopolitik riskler Rusya-Ukrayna tarafında da devam ediyor. Ayrıca Çin ve Tayvan'ı konuşuyoruz. Bu noktada da jeopolitik riskler altını 2023'te de beslemeye devam edecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

"2023 daha çok emtia fiyatlarını konuştuğumuz bir yıl olacak" diyen uzman isim, "Ons altında 1.980 ve 2.000 dolar civarı beklentilerimiz var. İşte bu noktada gram altında 1.200 ve 1.220 TL bandına doğru fiyatlamalar olabilir. Yatırımcılar bunu takip etmeli ve temkinli davranmalı. Geri çekilmelerin olabileceği zamanlar olacaktır. 1.115 veya 1.125 TL bandına çekilmeler olabilir. Buradaki gerileme alım fırsatı olabilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

ALTIN

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