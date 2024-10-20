Gram altın hesabıyla asgari ücret öyle bir eridi ki... 2016 yılından beri cepteki paranın alım gücü yarı yarıya düştü!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı gün kala vatandaşlar masaya gelecek olan rakamı merak ediyor. Farklı farklı oranların konuşulduğu bu dönemde vatandaş gelen tahminler doğrultusunda 2025 yılında ne kadar zam alacağını tahmin etmeye başladı.

MASADA ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HANGİ RAKAMLAR VAR?

Aralık ayında toplanacak olana komisyonda işveren sendikası TİSK; işçi sendikası TÜRK-İŞ ve hükümetten olmak üzere 15 kişi bir araya gelecek. Masada ise asgari ücretin iki farklı senaryoya göre belirlenmesi bekleniyor:

2024’te gerçekleşen enflasyon oranının baz alınması ve bu seçenek baz alınırsa asgari ücrete yüzde 40 civarında zam gelmesi bekleniyor.

Diğer seçenek ise 2025’te beklenen enflasyona göre bir oran belirlenmesi. Eğer ki bu oran baz alınırsa asgari ücret zammının yüzde 25 oranında olması bekleniyor. 2025 için ağırlıklı beklenti yüzde 25 civarında zam yapılması... Bu tahmin gerçekleşirse asgari ücretin de 21 bin 250 TL’ye çıkması bekleniyor.

YARI YARIYA ERİDİ!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2016 yılında asgari ücret ile 10 gram altın alınabiliyordu. 2016 yılının ekim ayında gram altın 277 TL idi. Aynı tarihte asgari ücret ise 1300 TL olarak uygulanıyordu. Sonraki yıllarda altın, asgari ücretten daha hızlı yükseldi.

2017 yılının ekim ayında asgari ücret 9 gram altına gerilerken; 2018 ve 2019 yıllarında 7 gram sınırına kadar çekildi. Pandemi başta olmak üzere savaşlar, kuraklık, kıtlık gibi olayların damga vurduğu 2020 yılı ve sonrasında altın hızla yükselirken, asgari ücretle artık sadece 5,65 gram altın alınabiliyor.