Gram altın için kritik uyarı! Uzman isim tarih verdi: "Ona göre hazırlığınızı yapın"

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ons altın için "Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta bir geri çekilme göreceğiz." dedi. Gram altın için kritik bir uyarıda bulunan uzman isim "Ona göre hazırlığınızı yapın" ifadesini kullandı. İşte 21 Kasım 2023 Salı günü ons, çeyrek ve gram altın fiyatları...

UZMAN İSİM UYARDI: "HEDEF YUKARISI!"

Ons altına dair konuşan uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ons altın şu anda 1.968 dolar seviyesinde. Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta bir geri çekilme göreceğiz. Özellikle ons altın tarafından. 'İlk önce 1.965, devamında 1.957 dolar destek seviyelerini takip edeceğim.' uyarılarım vardı. Yine sabah saatlerinde 1.985 dolar seviyesindeydi, daha sonra 1.975 - 1.972 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şu anda 1.970 dolar seviyesinin altına sarkmaya devam ediyor. Ama hedef yukarısı. Tekrar 2.000 dolar seviyesini hedef alan bir trend çizgisi içerisinde olacak. Yine merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandırıyor olması, FED'in yine faizleri pas geçeceğine yönelik beklentilerin artması, jeopolitik gerilimin riskleri yükseltiyor olması nedeniyle ons altında 2.000 dolar seviyesinin hedef alınacağını hep beraber görmüş olacağız."

"ÖNLERİNE FIRSAT ÇIKACAK!"

Uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gram altın/TL fiyatı 1.820 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda 1.864 - 1.869 TL aralığında. Geçen hafta yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımızın bu hafta yine yüzde 50 alım yapmak için önlerinde fırsat olacaktır.

"ARTIK 1.800'LÜ RAKAMLARI TELAFFUZ ETMEYECEĞİZ!"

Dolar kuru güçlü ama ons altın geriliyor. Dolayısıyla da gram altın tarafında geri çekilmelerin kısmi olduğunu hep beraber gözlemliyoruz. 1.865 - 1.857 TL destek seviyesini takip edeceğim. Önümüzdeki haftalarda artık 1.900 - 2.000 lira aralığına yerleşen bir gram altın karşımızda olacak. Artık 1.800'lü rakamları telaffuz etmeyeceğiz. Ona göre hazırlığınızı yapın."

GRAM, ONS VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM (21 KASIM 2023)

Gram altın bugün 1.845,06 liradan alınıyor ve 1.845,39 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 3.070,00 liradan alınıyor ve 3.109,00 liradan satılıyor.

Ons altın bugün 1.992,47 dolardan alınıyor ve 1.992,81 dolardan satılıyor.

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