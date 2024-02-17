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Gram altın mı mevduat faizi mi? İslam Memiş iki tarihi açıkladı: Altında rekor rakamı söyledi, 1 milyon lirası olanlara böyle seslendi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
17.02.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları grafiği oldukça hareketli günler geçiriyor. Bir düşüp bir yükselen fiyatlar yatırımcının kafasını karıştırdı. Piyasa Uzmanı İslam Memiş ‘panik’ yapanlara seslenerek gram altın için iki kritik tarihi söyledi. Altının gram fiyatının 3000 lirayı görebileceğini söyleyen uzman isim, ‘mevduat faizi mi altın mı?’ ikilemine son verecek açıklamayı yaptı. Elinde 1 milyon lirası olan yatırımcının sepet yapması gerektiğini dile getirdi.

Gram altın mı mevduat faizi mi? İslam Memiş iki tarihi açıkladı: Altında rekor rakamı söyledi, 1 milyon lirası olanlara böyle seslendi

Altın fiyatları ons başına 2 bin doların altına düştükten sonra son birkaç gün içinde sıçrama yaptı. ABD enflasyon verilerinin ardından Fed’in yakın vadede faiz indirimine gideceği beklentileri bir kez daha önemli ölçüde azaldı. Sonuç olarak, ABD tahvil getirileri önemli ölçüde yükseldi ve ABD Doları değer kazandı.

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Tüm bunlar ons altın fiyatını 2000 doların altına çekti. Ancak hafta içi açıklanan ABD peraken satışlarının beklenenden daha düşük gelmesinin ardından 2.000 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı 0,30 kayıpla 1.989 liraya, Cumhuriyet altını fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü.

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‘YANDIK BİTTİK’ DİYEN YATIRIMCIYA ‘PANİK’ UYARISI

Peki altın yatırımcılarını ne bekliyor? Gram altın tahmini ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaşanan düşüşe karşı uyarıda bulundu. Memiş, “Altın yatırımcıları panikledi, ‘yandık bittik’ dediler. Ben ‘sakin olun’ dedim. Bu düşüşler ilave yapmak için fırsatlar. Çünkü yukarı yönlü hareketlerde yeni bant aralığı belirleyeceğiz. Ons altında yine 2000-2050 doları takip etmeye devam edeceğiz. Gram altındaki gerilemeyle birlikte tekrar insanlar panik oldu. ‘Altın düşüyor, ne yapacağız’ diye. ‘Sakin olun’ uyarılarım vardı. Gram altın/TL yine tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar yüksek, ons toparlandı çarpanıyla gram altın rekor kırdı. Gram altın TL yeni rekor tazeleyerek tamamladı” dedi.

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İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

“Ajandamızda ‘Mart sonuna kadar 2.150, yaz aylarında 2.500-2.700, yıl bitene kadar da 3.000 lirayı göreceğiz’ vardı. Bu devam ediyor” ifadelerini kullanan İslam Memiş şu değerlendirmelerde bulundu:

“Her düşüşte elinden çıkaranlar, malını yerine koymak için oldukça zorlanacaktır. ‘Elimde altın var, faize borsaya geçsem mi?’ diyenler var. Sepet uygulamasında sepetimizde bütün varlıklar var. Borsaya da altına da gümüşe de zamanında girdik biz.

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"SEPET YAPMAK ÖNEMLİ"

Gram altında 25 lira gerileme oldu, olsun. Sepetinde doları var mı var, ons satın alabilirsin. TL var mı, gram altın aldın yine kârdasın. 1 milyon TL'niz varsa, 250 bin lira döviz, 250 bin lira emtia, 250 bin lira borsa, 250 bin lira da kenarda durur. Sepet yapmak önemli.

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Ons gümüş ve gram gümüşte de düşüşler vardı. Benim parama göre ons gümüş ve gram gümüş bedava. Yine yükselişler devam edecek. 24 lira, 24 dolar seviyesi radarımızda gümüş ons ve gramında.”


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