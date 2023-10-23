FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat, uzman isim uyardı: "Yakın bir tarihte...

Gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat, uzman isim uyardı: "Yakın bir tarihte...

23.10.2023 07:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde merak konusu oldu. Öte yandan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılar için önemli bir uyarı geldi. Uzman isim, İsrail ile Filistin arasındaki savaş nedeniyle rekor üstüne rekor kıran gram altının ne kadar düşeceğini açıkladı. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat, uzman isim uyardı: "Yakın bir tarihte...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa için düşüş ve yükselişle alakalı tahminlerini belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatları...

"GERİ ÇEKİLME MEYDANA GELEBİLİR"

Gram altın art arda rekorlar kırarken, kar satışları ile bir geri çekilm yaşanabileceğini belirten uzman isim, borsa tarafına da özellikle vurgu yaptı

Memiş, "Borsada sert düşüşler, altın ve gümüşte sert yükselişler var. Ekim 15'inden sonraki süreçler bizim için önemliydi. Borsada ise 7500 puanı bekliyorduk. Gerçekleşti. Altın almak için fırsat olacak mı, borsa için hangi seviyeler beklenmeli?" diyerek şu açıklamayı yaptı:

Borsa İstanbul 7510 puanda. Yüzde 3.33'lük değer kaybı ile haftayı tamamladı. Bir aydır beklentim 7500 puandı. 8490 puandan çıkış yapmanızı, o paralarla altın ve gümüş almanız yönünde uyarılarım vardı. Tarih tekerrür etti. Her şey beklediğimiz gibi oldu. 8490'dan çıkış yapanlar, altın ve gümüşe yönelenler çok iyi karar verdi. Rakamsal değerler bunu gösterdi."

GRAM ALTIN (7)

Uzman isim borsa yorumlarına şu şekilde devam etti:

Borsa İstanbul 7446 puana kadar geriledi. Ben iki kez daha yüzde 25, yüzde 25 alarak 3 hisse senedi alımı yaptım. Kademeli alımı önemsediğimi ifade ediyorum. Tekrar 7500 puan altındaki rakamlarda, büyük ihtimalle pazartesi günü tepki alımı gelebilir. Buradan yine alım yaparız. Bakalım 7400 puanda mı duracak, 7150 puanda mı duracak, onu hep beraber göreceğiz.

TCMB'nin faiz kararı önemli bir etken olacak. Borsa için de önemli bir hafta olacak. Sadece borsanın 7500 puan olacağını değil, o para ile altın ve gümüş alınması gerektiğini söylemek de kolay değildi. Borsa tarafındaki sert düşüşleri, altın ve gümüşte yükselişleri görünce yatırımcı güzel karar verdiğini gördü."

GRAM ALTIN (13)

Uzman ismin dolar ve euro değerlendirmeleri şu şekilde:

Dolar TL 27.98 lira seviyesinde. 28.15 liraya kadar yükseldi. Buradan tekrar bir geri çekilme gördük. Burada stabil bir durum var. 27.80 lira destek seviyesini takip ediyor olacağım. Trend yukarı ama, yıl sonu 29.70'ten tamamlayacak tahminimce. Dolar tarafında da rabbim bizi mahcup etmedi. Euro dolar paritesi 1.05'in altına sarkınca euro ucuz, en ucuz döviz euro tavsiyem vardı. Aynı düşüncem geçerli. 1.0592 seviyesinde parite. Yukarıda 1.0720 direnci var. Elimde dolarım varsa buraları kesinlikle kaçırmazdım. Euro dolara kıyasla oldukça ucuz kalmaya devam ediyor."

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Şubat Pazartesi

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın bugün 2.987,00 liradan alınıyor ve 3.042,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.779,76 liradan alınıyor ve 1.780,03 liradan satılıyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Lirası mevduat faizleri için bankalardan geri adım!Türk Lirası mevduat faizleri için bankalardan geri adım!
'Yurt dışından önemli bir finansman sağlanacak' 'Yurt dışından önemli bir finansman sağlanacak'
İşçilere müjde! O karar mahkemeden döndüİşçilere müjde! O karar mahkemeden döndü
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları İslam Memiş islam memiş son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Cinsiyet değiştirmişti! Ses estetiği yaptırdı

Cinsiyet değiştirmişti! Ses estetiği yaptırdı

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.