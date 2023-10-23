Gram altın ne kadar? Altın yatırımcıları dikkat, uzman isim uyardı: "Yakın bir tarihte...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa için düşüş ve yükselişle alakalı tahminlerini belirten Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü itibarıyla çeyrek ve gram altın fiyatları...

"GERİ ÇEKİLME MEYDANA GELEBİLİR"

Gram altın art arda rekorlar kırarken, kar satışları ile bir geri çekilm yaşanabileceğini belirten uzman isim, borsa tarafına da özellikle vurgu yaptı

Memiş, "Borsada sert düşüşler, altın ve gümüşte sert yükselişler var. Ekim 15'inden sonraki süreçler bizim için önemliydi. Borsada ise 7500 puanı bekliyorduk. Gerçekleşti. Altın almak için fırsat olacak mı, borsa için hangi seviyeler beklenmeli?" diyerek şu açıklamayı yaptı:

Borsa İstanbul 7510 puanda. Yüzde 3.33'lük değer kaybı ile haftayı tamamladı. Bir aydır beklentim 7500 puandı. 8490 puandan çıkış yapmanızı, o paralarla altın ve gümüş almanız yönünde uyarılarım vardı. Tarih tekerrür etti. Her şey beklediğimiz gibi oldu. 8490'dan çıkış yapanlar, altın ve gümüşe yönelenler çok iyi karar verdi. Rakamsal değerler bunu gösterdi."

Uzman isim borsa yorumlarına şu şekilde devam etti:

Borsa İstanbul 7446 puana kadar geriledi. Ben iki kez daha yüzde 25, yüzde 25 alarak 3 hisse senedi alımı yaptım. Kademeli alımı önemsediğimi ifade ediyorum. Tekrar 7500 puan altındaki rakamlarda, büyük ihtimalle pazartesi günü tepki alımı gelebilir. Buradan yine alım yaparız. Bakalım 7400 puanda mı duracak, 7150 puanda mı duracak, onu hep beraber göreceğiz.

TCMB'nin faiz kararı önemli bir etken olacak. Borsa için de önemli bir hafta olacak. Sadece borsanın 7500 puan olacağını değil, o para ile altın ve gümüş alınması gerektiğini söylemek de kolay değildi. Borsa tarafındaki sert düşüşleri, altın ve gümüşte yükselişleri görünce yatırımcı güzel karar verdiğini gördü."

Uzman ismin dolar ve euro değerlendirmeleri şu şekilde:

Dolar TL 27.98 lira seviyesinde. 28.15 liraya kadar yükseldi. Buradan tekrar bir geri çekilme gördük. Burada stabil bir durum var. 27.80 lira destek seviyesini takip ediyor olacağım. Trend yukarı ama, yıl sonu 29.70'ten tamamlayacak tahminimce. Dolar tarafında da rabbim bizi mahcup etmedi. Euro dolar paritesi 1.05'in altına sarkınca euro ucuz, en ucuz döviz euro tavsiyem vardı. Aynı düşüncem geçerli. 1.0592 seviyesinde parite. Yukarıda 1.0720 direnci var. Elimde dolarım varsa buraları kesinlikle kaçırmazdım. Euro dolara kıyasla oldukça ucuz kalmaya devam ediyor."

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Çeyrek altın bugün 2.987,00 liradan alınıyor ve 3.042,00 liradan satılıyor.

Gram altın bugün 1.779,76 liradan alınıyor ve 1.780,03 liradan satılıyor.





