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Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"

05.12.2023 06:36 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları, uzun zamandır enflasyona karşı akıllı bir korunma aracı olarak yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğü için yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hem içinde bulunduğumuz ay için hem de 2024 yılına yönelik çarpıcı bir uyarıda bulundu. Uzman isim "Riske girmeye gerek yok" ifadesini kullanırken 2024 yılını işaret etti. Peki, bugün çeyrek, ons ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Aralık 2023 Salı günü altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar? Uzman isim 2024 yılı hedefini açıklayıp uyardı: "Bu beklentimizde bir bozulma yok!"

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Elinde altın olanlar ya da altın almak isteyen kişiler gram altın hakkında yaptıkları araştırmaları gün gün sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Her ne kadar 2.000 dolar seviyesinin altında sarkma beklentim olsa da aralık ayı içerisinde bu kadar agresif yükselişlerden sonra o destek seviyeleri de yükseldi. Bunu 1.980 olarak değil de 2.020 dolar seviyesi olarak görmekte fayda var. Riske girmeye gerek yok." ifadesini kullandı. Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte 5 Aralık 2023 Salı günü altın fiyatları...

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Altın fiyatlarına yönelik konuşan uzman isim açıklamasına
'ons altın' uyarısı ile başladı:

"2.145 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın, 2.037 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük. Herkes 'Neler oluyor?' diye şaşırdı. Bu agresif yükseliş Asya piyasaları açıldığında yaşandı ve ciddi bir atak gerçekleşti. Ciddi bir doldur boşalt yaptılar. Yıl sonu pozisyonları burada ciddi boğaların hedefinde olduğu için gece biz kapalıyken tabii ki bu tür operasyonlar yapabiliyorlar. Sosyal medyadan yaptığım 'Eğer çevrenizde bu fiyatları görüp de koşa koşa altın almaya gidenler varsa onları frenleyen Çünkü normal sağlıklı fiyatlar değil' uyarılarım vardı. Şu anda ons altın 2.060 dolar seviyesinde. 2.020 dolar destek seviyesini takip ediyorum. Özellikle bu fiyatlar suni yükselişler olduğu için sağlıksız, 'Bu fiyatlara inanmayın' uyarılarım vardı. Nihayetinde bugün gün içerisinde fiyatların tekrar normalleştiğini, 2.060 dolar destek seviyesinde tekrar gerilediğini hep beraber görmüş olduk.

islam memiş

"BUNLAR SAHTE YÜKSELİLER, KANMAMAK LAZIM"

Belki gece geç saatlerde Biz kapalıyken bu tür hareketleri göreceğiz. Bunlar fake yükselişler. Buna kanmamak lazım."

Gram altına da değinen uzman isim "1.960 lira seviyesi var. Cuma günkü kapanış 1.968 lira seviyesi fiziki tarafta. Burada da bir normalleşme görüyoruz." ifadelerini kullandı ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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"GRAM ALTIN YATIRIMCISI ONS ALTINI TAKİP ETMELİ"

Özellikle gram altın yatırımcısının da ons altını takip etmesi gerektiğini sık sık ifade ediyorum.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK UYARI: "RİSKE GİRMEYE GEREK YOK!"

Her ne kadar 2.000 dolar seviyesinin altında sarkma beklentim olsa da aralık ayı içerisinde bu kadar agresif yükselişlerden sonra o destek seviyeleri de yükseldi. Bunu 1.980 olarak değil de 2.020 dolar seviyesi olarak görmekte fayda var. Riske girmeye gerek yok aslında. Çünkü sinyal veriyor. Uluslararası piyasalar altın diyor ki: 'Ben ansızın gideceğim' ve bu sinyal bizi korkuttuğu için o 1.980 dolar destek seviyesine 2.020 dolar seviyesi olarak revize etmek gerekiyor. Yani çok da riske girmemek gerekiyor. Her zamanki gibi elinde altın bulunduranlara ne diyoruz? Bulundurmaya devam et. Çünkü 2024 yılındaki hedefimiz 2.350 dolar seviyesi. Bu beklentimizde bir bozulma yok. Sadece aşağıdaki destek seviyeleri biraz daha yükseldi. Yani 2020 dolar seviyesini tekrar takip etmeyi sürdüreceğiz."

Aralık ayının küresel piyasalar için çok önemli olduğunu vurgulayan uzman isim şu ifadeleri kullandı:

Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak, bu bir. Yine haftaya Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak, bu 2. FED faiz kararını açıklayacak, bu da 3.

Dolayısıyla altın fiyatları bu gelişmelere odaklandı. Ve burada ki gelişmelerde doların uluslararası piyasalarda veya yurt dış piyasalardaki değerini ve beraberinde de emtia fiyatlarında özellikle çok büyük bir etkisi olacak. Aralık ayı çok önemli."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Gram altın 1.893,32 alış, 1.893,62 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.036,79 dolar alış, 2.037,12 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.029,30 TL alış, 3.096,07 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN

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