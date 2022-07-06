Gram altın ve dolar fiyatları gaza bastı... Alım fırsatı kollayanlar dikkat: İslam Memiş elinde altın ve doları olanları uyardı!

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Resesyon endişelerinin devam ettiği ortamda, Fed faiz indirimi başlangıç tarihi beklentileri de her geçen hafta öne çekiliyor.

Tahvil yatırımcıları Fed’in sıkılaşma politikasından U dönüşünün 2023 ortasında başlamasını fiyatlamakta. Bir ay önce traderlar Fed politika faizi bandının yüzde 4’ten fazla bir oranda zirve yapmasını bekliyordu. Bugün ise zirve 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 3,3 civarında bekleniyor. Tahvil traderları bu zirveye ulaşılmasının ardından gelecek bir dizi faiz indirimiyle yıl sonunda politika faizinin yüzde 2,7’de oluşmasını bekliyor.

Fed’in 75 baz puan faiz artırdığı haziran toplantısının tutanakları bu akşam TSİ 21:00’de yayımlanacak. Resesyon teması bugün de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Dolar küresel piyasalarda güçlü seyrini korurken riskli varlıklarda satışlar devam ediyor.

DOLAR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Dün ABD tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark Ocak 2021'den bu yana ilk kez 100 baz puanın altına düşerek yüzde 0,99'a geriledi. Artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 106,8'le 31 Ekim 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, söz konusu endişelerin dolar talebini desteklemeye devam edeceği tahmin ediliyor. Dün dolar endeksinin son 20 yılın en yükseğine gerilemesinin ardından euro/dolar paritesi de 1,0235'le Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyesine indi. Sterlin/dolar paritesi ise 1,1898'le 26 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bölge ülkelerinin para birimlerinin dolar karşısında gerilediği günde tahvil piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi.

TÜRK LİRASI’NDA DEĞER KAYBI BUGÜN DE SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle küresel tarafta dolar güçlenirken yurt içinde ise son enflasyon oranı TL’yi baskılamayı sürdürüyor. Enflasyon ve faiz makası yüzde 65’e yaklaşarak rekor şekilde açılırken uygulanan yeni modele bağlı Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi de beklenmiyor. Dolar/TL dün yüzde 1,1 artışla 17 TL’den kapanmasının ardından bugün de yüzde 1'den fazla değer kazanarak 17,16’nın üzerini gördü. Kur 24 Haziran’da BDDK’nin ticari kredilerdeki sınırlama kararı sonrası en yüksek seviyeye çıktı.

ONS ALTIN 1800 DOLARIN ALTINDA

Ons altın ise dün 1812 dolar seviyelerinden ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve piyasanın bugün yayımlanacak Fed tutanaklarını beklemesiyle 1.766 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Analistler ons altındaki yükselişlerde tepki hareketlerinin sınırlı kalmaya devam ettiğini ve genel eğiliminin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI İÇİN RAKAM VERDİLER

Gram altında dolar/TL tarafında yükseliş yaşansa da ons altın tarafındaki zayıf görünüm ve ana destek seviyelerinin kırılması yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlıyor. Dün gram altında en yüksek 988 TL seviyesine kadar yükseliş görülse de kalıcılık sağlanamadı ve 964 TL seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bugün ise gram altın 976 liradan alıcı ile buluşuyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN VE DOLAR YORUMU

Piyasalara ilişkin kritik bir değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş şunları söyledi:

“Dolar endeksi şu anda 106 seviyesinde. Emtialar, pariteler dolar karşısında ciddi anlamda yerle bir oldu. Altın ons fiyatı 1776 dolar seviyesinde. Ve dolayısıyla son 1 senedir bu baskılanma devam ediyor. Dünya ucuza altın alıyor ama biz pahalıya alıyoruz. Çünkü dolar kuru gram altını yükseltiyor. Gram altın ise 977-985 lira aralığında dalgalanıyor. Yine de yüksek çünkü yıla 780 lira seviyesinden giriş yapmıştı. Bu baskılanmayı göz önünde bulundurduğumuz zaman ons altın fiyatı çok düşük seviyelerde. Ve ylıın geri kalan yarısına baktığımız zaman gram altın/TL fiyatında hızlı toparlanmalar, yükselişler bekliyorum. Yıl sonu 1400 TL'lik öngörümde bir değişiklik yok. Dolayısıyla elinde dolar bulunduranlar, dolar mı altın mı kısmını şöyle değerlendirmeli... Dolar endeksi 86 seviyesinden 106 seviyesine yükseldi. Ons altın 2053 seviyesinden 1772 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde değer kaybetti. Şunu sorgulamak lazım, değeri artan bir şeyi mi değeri kaybeden bir şeyi mi almam lazım? Şu anda dolarla altın almak çok ucuz. Benim nazarımda gram altın TL fiyatı da çok ucuz.”



