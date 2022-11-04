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Gram altın yatırımcıları üzgün, alım yapacaklar bu haberi bekliyordu! Altın tahmini yapan uzman isim rakam verdi: 'Yükseliş yavaş olacak…'

04.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımı, ons altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Türkiye’de ise gram altın fiyatı 967 TL’yi gördü. Uzmanlar altındaki düşüşün alım fırsatı olabileceği belirtirken, fiyatların zaman içerisinde yavaş yavaş yükseleceğini ancak şu an o noktaya yakın olunmadığını dile getiriyor.

Gram altın yatırımcıları üzgün, alım yapacaklar bu haberi bekliyordu! Altın tahmini yapan uzman isim rakam verdi: 'Yükseliş yavaş olacak…'

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım ayı toplantısında faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda 0,75 oranında artırdı. Piyasalar tarafında, bu kararın özellikle altın fiyatları üzerindeki yansımaları takip ediliyor. Ons altın, kararın ardından 1616 dolara kadar çekildi. Gram altında 967 TL’yi görüldü. Haftanın son işlem gününe girerken gelen tepki alımlarıyla birlikte, ons altın 1640 doların üzerine çıktı, gram altın da tekrar 985’e yükseldi. ALB Yatırım Menkul Değerler Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu.

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“2023 HENÜZ BELİRSİZ”

Fed kararını değerlendiren Şirin Sarı, “FED Başkanı Powell’ın açıklamalarına bakarsak enflasyonla mücadele kapsamında para politikasında erken gevşeme hatasından kaçınmak istedikleri, faiz oranlarının nihai noktasına ilişkin önemli bir belirsizlik olduğu, bu anlamda FED’in hâlâ gidecek yolunun bulunduğu, nihai faiz oranlarının da beklenenden daha yüksek olacağı yönünde mesajlar öne çıktı. Buradan, ABD’de yüksek faiz oranlarının belki de 2023 yılının büyük bölümünü kapsayacak şekilde devam edeceğini anlıyoruz. Daha önce yüzde 4,5 olarak tahmin edilen FED politika faizinde tepe noktanın da, bir kademe daha yukarı çıkma ihtimali artmış durumda. Dolayısıyla bu gelişmeler, dolar getirisiyle ters korelasyona sahip altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor” dedi.

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ALTINDA YÜKSELİŞ YAVAŞ OLACAK

Fed Başkanı Powell’ın son konuşmalarında istihdamda bir miktar kaybın göze alındığını ifade ettiğini söyleyen uzman isim, “Bu çerçevede ancak enflasyonist baskının hafiflediğini gördüğümüz andan itibaren, ons altın tarafında da artık dip çalışmasının tamamlanmış olduğunu ve yönün yavaş yavaş yukarı dönmeye başlayacağını görebileceğiz. Şu anda bu noktaya yakın değiliz” ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarını bundan sonraki süreçte hangi seviyelerin beklediği konusunda da öngörülerini paylaşan Sarı, şunları söyledi:

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“Ons altında kısa vadede 1615 dolar çok kritik bir destek. Bu destek, bu hafta FED kararının ardından test edildi ve oradan son altı haftada üçüncü defa teknik bir tepki geldi. Bu ara tepkinin direnç bölgesi olarak 1650-1675 bölgesi öne çıkacaktır. Ancak ons tarafında 1650 dolar ve altında kalıcılık, tekrar 1615 dolara doğru geri çekilmeyi beraberinde getirebilir ve bu destek kırılırsa, 1600 doların da altına düşüş söz konusu olabilir. Dolar/TL tarafının stabil görünümünden dolayı, gram altında kayıplar daha sınırlı. 950-970 TL aralığı, gram altında orta-uzun vadeli yatırım için cazip seviyeler” şeklinde konuştu.

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