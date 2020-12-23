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"Gram altında 473 altında baskı sürüyor"... Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.12.2020 15:37 | Son Güncelleme

Gram altın fiyatları 458 lira seviyesinde fiyat belirliyor. Hızla yükselen gram altının düşüşü de çok hızlı oldu. Fon Yöneticisi Baştürk, ons altın fiyatında 1855 dolar desteğinin önemli olduğunu belirtirken; "Bu kırılma gelirse baskı derinleşebilir" şeklinde uyardı. İşte uzmanlardan gram altın tahminleri...

Son dakika uzmanlardan güncel altın yorumları gelmeye devam ediyor. Gram altın şu sıralar 458 - 460 lira arasında rakam belirliyor. İngiltere'de başlayarak diğer ülkelere de yayılan mutasyona uğrayan koronavirüs haberi etkileri küresel piyasalarda kendini gösterdi. Kanada ile birlikte Avrupa'da birçok ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı. Londra ve İngiltere'de karantina devam ederken, Kaliforniya’da hastaneye yatan hastalar sayısında artış oldu. Öte yandan ABD'de teşvik paketinin Başkan Donald Trump’a sunulmasının ardından, Trump'ın imzalamayacağı sinyallerini vermesiyle altın fiyatı yükseldi. Ons altın fiyatı erken saatlerde yükselişinin ardından 1.867,58 dolar civarında yer belirledi.Öte yandan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı Avrupa'da kullanım için Avrupa Komisyonu'ndan onay aldı. Bu süreci değerlendiren analistler altın fiyatları ne olacak, altın fiyatları yükselecek mi değerlendirilmesinde bulundu. Yatırımcıların merakla araştırdığı güncel altın yorumları haberimizde...

"1855 DOLAR DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden güncel altın grafiği paylaşmaya devam ediyor. Baştürk ons altın fiyatı ile ilgili, "Baskı görebiliriz... 1855 önemli desteğidir... Bu kırılma gelirse baskı derinleşebilir..." şeklinde değerlendirirken; altının gram fiyatı için ise, "Gram altın... 473 altında baskı sürüyor..." dedi.

"2021 YILI 2020'Yİ ARATACAK"

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu açıklamasında ABD'deki Senato'dan geçen mali teşvik paketine değinerek, bu paketin vatandaşlar tarafından yetersiz bulunduğunu olduğunu ifade etti. Topçu açıklamasına; "Ons altının uzun süredir beklediği mali destek paketi emtianın fiyatını 1907 dolara kadar yükseltti. İngiltere’de mutasyona uğrayan ve yayılma hızındaki yüzde 70’lik artış ile kontrolden çıkan ve Avrupa’nın büyük kısmına yayılan Koronavirüs de borsalarda dün yaşanan sert düşüşe ve altın ve gümüş fiyatlarındaki yukarı yönlü sıçrayışa destek vermiş oldu. Gümüş fiyatları Türkiye saati ile sabah saatlerinde yüzde 5’ten fazla değer kazandı." yorumuyla devam etti.

Borsada sakinleşme olduğunu belirten Topçu; gümüş, altın ve riskli varlıkların fiyatlarının düşey yönde olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin Noel kutlamalarına ve tatile hazırlandığını belirtti. Piyasaların tatil olacağını aktaran Topçu, "O zamana kadar borsalarda sakinliğin, altında ise aşağı yönlü fiyat baskısının devamını bekliyoruz. 2021 yılı ise 2020’yi aratacak gibi duruyor. Üretimi henüz yeterli sayıdan çok uzakta olan aşılar, mutasyon geçirmiş bir virüs ve tartışmaları adım adım yükselen yarım kalmış bir başkanlık seçimi…" dedi.

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