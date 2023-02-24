Gram altında düşüş devam ediyor! Yeni standartlar belirlendi: Kuyumcular artık…

Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. ABD’de enflasyonun hareketlilik göstermesi ve Fed’in piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışı yaparak daha uzun süre yüksek faiz ortamını devam ettireceği beklentisi tahvil faizleri ve dolar endeksinde yükseliş sağlarken altında kayıp yarattı. Ons altın faiz fiyatlamasıyla bu ay 140 dolardan fazla düşerek 2023 kazançlarını sildi.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Onstaki kaybın etkisiyle rekor seviyeden düşüşe geçen gram altın da bu ay 81 TL gerileyerek 1,104 TL’ye indi. Şu sıralar ise 1831 dolardan değerlenen ons altına karşın, gram fiyatı 1,107 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 1,810 TL'den cumhuriyet altını ise 7,547 TL'den satıcı buluyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1096 liradan değerleniyor.

STANDARTLAR BELİRLENDİ

Gram altın, Reşat altını, Hamit altını gibi ürünler için "basılı kıymetli maden" tanımı yapılırken bunların kimler tarafından alınıp satılabileceğine ilişkin kurallar getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Düzenlemeyle altın ticaretine ilişkin kapsamlı düzenlemeler getirildi. Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda kıymetli madenlerin ithalat, ihracatını ve yurt içi satışını düzenleyen kapsamlı değişiklikler yapıldı.

ALIM SATIMDA YENİ KURALLAR

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Türkiye'de alım satıma konu olabilecek işlenmemiş kıymetli madenlerin ve basılı kıymetli madenlerin standartları belirlendi. Kişilerin satın aldıkları standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin standartlarından emin olmasının sağlanması ve tüketicinin korunmasının amaçlandığı düzenlemeler çerçevesinde, yurt içinde yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilecek rafineriler ve Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alınıp satılabilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapıldı. Düzenlemede yalnızca Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve yetkili müesseseler ile Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin, standart işlenmemiş kıymetli madenler ve basılı kıymetli madenleri alıp satması öngörülüyor.

Benzer şekilde, yurt içinde yalnızca Bakanlık tarafından faaliyet izni verilecek rafineriler, Darphane ve Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan "Rafineriler Listesi"nde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenler de alınıp satılabilecek. Kuyum işletmeleri haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin satımı ise mümkün olmayacak.



