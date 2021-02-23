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Gram altında ilk direnç 417 TL : Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? 3 farklı uzmandan altın tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.02.2021 15:51 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD Kongresi’nde yapacağı sunum öncesinde yükselerek yeniden 1.810 doların üzerini gördü. Dün 400 lira üzerinden fiyat belirleyen gram altın ise yükselen Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarıyla beraber 410 TL seviyelerine ulaştı. Peki gram altın fiyatları tekrar yükselir mi? Altın fiyatları tekrar düşer mi? Uzmanların altın yorumları ve açıklamaları haberimizde.

Altın fiyatları son durum açıklamaları yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü son 7 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Pazartesi günü 400 TL civarında fiyat belirleyen gram altın fiyatları salı günü 410 TL civarında fiyat belirleyerek, küresel altın fiyatlarından etkilenmeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi ise Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinde ilerleme kaydederek haftanın sonuna doğru ilgili yasayı meclisten geçirmeye hazırlanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu akşam ABD Kongresi’ne sunacağı rapora odaklanan yatırımcılar, altın fiyatları yükselecek mi merakla raporun etkilerini bekliyor.Fed Başkanı böyle bir raporu ortalama yılda iki kere Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne sunmasının ardından altın fiyatlarının etkilenmesi bekleniyor. Bugün yaşanacak bu gelişmenin ons altına etkisi ise uzmanlar tarafından "sürpriz fiyatlanma olabilir" yorumuyla karşılandı. Geçtiğimiz haftaya ons başına 1.825 dolar civarında başlayan ons altın fiyatlarının, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolardan etkilenmeye devam etmesi bekleniyor. Altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcıların araştırdığı analistlerin altın tahminlerini haberimizde sizler için derledik.

"ALTIN 'AL' POZİSYONUNA DÖNDÜ"

Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Altın 1830 bölgesine doğru hareketine devam ediyor. Günlükte de göstergeler AL'a döndü. 1837 üzerine devam etmesi için haber akışının da pozitif olması lazım. Artık ne zaman düşen kanalın üstüne çıkmaya çalışsa sert satışlar geliyor. Fed açıklamalarından bir şey beklemiyorum. Lakin ne zaman Fed açıklama yapsa satır aralarını okuyup senaryo üretmek adeti vardır. O sırada piyasalarda dalgalanmalar olur, bunlar normaldir, yönü değiştirecek şeyler değildir." dedi.

İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 23 Şubat 2021 tarihli gram altın grafiği...

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GRAM ALTINDA 417 TL BEKLENTİSİ

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı sunum öncesinde yükselerek yeniden 1.800 doların üzerine çıkarken gram altın da 410 TL civarında bulunuyor. Bu süreçte altın fiyatları yükselir mi sorusuna cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan gelen açıklamaları paylaşmaya devam ediyoruz. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede, gram altın seviyesinin ilk direnci olarak 417 TL seviyesine değinerek "Ons altının 1850 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde gram altındaki yükselişler sınırlı kalabilir." dedi.

23 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU!

Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Gram altın hafta başından bu yana toparlanmaya başladı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 23 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda altın fiyatlarının 55 dolar toparlandığını söyledi. Baştürk açıklamasında, "Ons altında geçen hafta vedalaşmıştık. Güzel yerden vedalaştık. Yaklaşık 55$ toparlandı. Şimdi yeniden merhaba demeye başlayabiliriz. 1815/1825 kısa vadeli direnç bölgesidir..." dedi.

İşte Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün 23 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği...

rıdvan altın grafiği

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