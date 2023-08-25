GSB 11.455 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, nereden yapılır?

GSB personel alımı, dün yapılan açıklama sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11.455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre; merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görevlendirilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog istihdam edilecek. Peki, GSB sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı? GSB personel alımı ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

GSB 11.455 PERSONEL ALIMI İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.