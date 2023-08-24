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GSB PERSONEL ALIMI 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir? Bakan Bak açıkladı!

24.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuruları ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

GSB PERSONEL ALIMI 2023: Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir? Bakan Bak açıkladı!

GSB personel alımı ile ilgili detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Duyuruya göre bakanlığa 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak. GSB personel alımı başvuru tarihleri internette araştırılıyor. İşte GSB personel alımı başvuruları hakkında detaylar...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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