GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2023: 11.455 GSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İsealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sonuç sorgulama

GSB işçi alımı sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog alımı sonuçları belli oldu. Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile bakım - onarım elemanı sonuçlarının ise en kısa zamanda duyurulacağı kaydedildi. 11 bin 455 GSB personel alımı sonuçları yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. İşte, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr GSB işçi alımı sonuçları ekranı...

GSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB işçi alımı sonuçları için yapılan açıklama şu şekilde:

"GSB Ailesine Hoş Geldiniz!

Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır."

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB işçi alımı sonuçları 'İşe Alım Kariyer Kapısı' internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.