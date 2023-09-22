GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023: 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı

GSB personel alımı sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alınacak 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı için ilk etap tamamlandı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli pozisyonları için açıklama yapılması bekleniyor. 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları merak konusu oldu. GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı ile detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB personel alımına yönelik güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB işçi alımı sonuçları 'İşe Alım Kariyer Kapısı' internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.



