FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023: 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023: 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı

22.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı sonuçları merak konusu oldu. 3 bin 295 büro personeli, 3 bin 259 destek personeli ve 400 psikolog alımı için sonuçlar geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeline ilişkin yapılacak açıklama ise heyecanla bekleniyor. Peki, 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Kariyer Kapısı T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi GSB personel alımı sonuçları ekranı...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023: 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kariyer Kapısı sonuç sorgulama ekranı

GSB personel alımı sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alınacak 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı için ilk etap tamamlandı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli pozisyonları için açıklama yapılması bekleniyor. 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları merak konusu oldu. GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı ile detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB personel alımına yönelik güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB işçi alımı sonuçları 'İşe Alım Kariyer Kapısı' internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel merkez bankalarından "daha uzun süre daha yüksek faiz" sinyaliKüresel merkez bankalarından "daha uzun süre daha yüksek faiz" sinyali
Bakan Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyorBakan Yumaklı duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor
Yeni kredi anlaşması! 3,2 milyar dolar...Yeni kredi anlaşması! 3,2 milyar dolar...
Anahtar Kelimeler:
gsb personel alımı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.