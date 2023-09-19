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  4. GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 2. ETAP: Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 2. ETAP: Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

19.09.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSB personel alımı sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. . Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alınacak 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı için ilk etap tamamlandı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeline ilişkin yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 2. ETAP: Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. 3 bin 295 büro personeli, 3 bin 259 destek personeli ve 400 psikolog alımı için sonuçlar geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Şimdi gözler Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeline ilişkin yapılacak açıklama için GSB'ye çevrildi. GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB personel alımına yönelik güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB işçi alımı sonuçları 'İşe Alım Kariyer Kapısı' internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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