GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ: 11 bin 455 sözleşmeli GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

GSB personel alımı sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası adaylar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı'ndan işlemlerini gerçekleştirdi. GSB personel alımı sonuçları merak konusu oldu. 11 bin 455 GSB personel alımı sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurmuştu.

GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında başvurular gerçekleştirildi.

Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında; Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında alındı.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı sonuçları için 'tarih' açıklaması bekleniyor.

GSB sözleşmeli personel alımı tarihi açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



