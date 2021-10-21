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GSS prim borcu olanlar ne yapacak? GSS prim borcu için yapılandırma yapamayanlar ne yapmalı?

21.10.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sene vergi ve SGK prim borçlarının tekrar yapılandırılarak peşin veya taksitle ödenmesine ilişkin başvuru süresi 30 Eylül'de bitmişti. Peki GSS prim borcu olanlar ne yapacak? GSS prim borcu için yapılandırma yapamayanlar ne yapmalı? İşte ayrıntılar...

GSS prim borcu olanlar ne yapacak? GSS prim borcu için yapılandırma yapamayanlar ne yapmalı?

GSS borcu hakkındaki ayrıntılar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine ilişkin başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihinde bitmişti. Peki 2021 GSS prim borcu olanlar ne yapacak?

GSS PRİM BORCU OLANLAR NE YAPACAK?

Uzmanlar GSS prim borcu hakkındaki merak edilenleri yanıtladı. GSS prim borcu olanların yapılandırmayı kaçırıp kaçırmadığı merak ediliyor. Prim borçları bağlamında yapılandırma bitti. Ancak bugüne kadar hiç gelir testine girmemiş kişiler kasım ayı sonuna kadar gelir testine girebilirler. Gelir testine girdiyse ve karşılayamadı ise, borcu varsa, bu vatandaşlar yıl sonuna kadar borçlarını ödeyebilmekte. Gecikme zammı ve faizi de silinmekte.

"Evden çalışıyorum, işveren ücret artışı yapmayabilir mi?" sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor. Uzmanlar ücret artışıyla ilgili olarak "Ücret artışı yapılması, hizmet ya da toplu iş sözleşmesine konmuşsa işveren yapmak zorunda. Konulmamışsa işveren yapmayabilir. Kişinin yaptığı iş değişmiyor ve kendisi evde başka arkadaşı işyerindeyse, işyerindeki kişiye ücret zammı yapılıp evden çalışana zam yapılmıyorsa bu eşitlik ilkesine aykırıdır." ifadelerini kullandı.

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