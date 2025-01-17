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GSS primi borçluları için yeni düzenleme: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.01.2025 09:46
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi borçluları ile ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre GSS primi borçluları, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecekler.

GSS primi borçluları için yeni düzenleme: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Genel Sağlık Sigortası primi borcu olan vatandaşların sağlık hizmeti alıp alamayacağına dair karar merak konusu olmuştu. Genel Sağlık Sigortası primi borçluları, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.

Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik ilgili Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Kararla GSS prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık yardımı alabilmelerinde, söz konusu Bakanlar Kurulu kararından muaf tutulmalarına ilişkin süre sınırı 31 Aralık 2024 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine uzatıldı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Genel Sağlık Sigortası kararı 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete GSS
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