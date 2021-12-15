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GSS primi ne kadar olacak? 2022 GSS prim hesaplaması!

15.12.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin yükselmesiyle 2022 yılında ödenecek GSS prim ücretleri de artacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim hesaplaması, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile birlikte netlik kazanacak.

GSS primi ne kadar olacak? 2022 GSS prim hesaplaması!

Yılda 4 kez toplanan, 4. ve son toplantının ardından kararın açıklandığı asgari ücrette son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. ve son toplantısını yaparak, 2022 yılı asgari ücreti açıklayacak. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte GSS prim hesaplaması da değişecek.

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Genel sağlık sigortası (GSS) primleri 2022 yılı için henüz belli olmadı. Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte GSS primleri de belirlenecek.

Genel sağlık sigortası; kişilerin ilk başta sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamında yer alır. Sigortalı çalışan, devlet memuru olan, kendi nam ve hesabına çalışan, Kurumdan aylık ve gelir alan, isteğe bağlı sigortalı olan, şeref aylığı alan, 65 yaş aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının ardından değişecek ödenekler hakkında merak edilenleri yazdı. Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre herhangi bir işte çalışmayıp, anne veya babasından dolayı “bakmakla yükümlü olunan” sıfatıyla sağlık hizmeti alamayanlar genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Primini kendileri ödeyenlerin sayısı 7.2 milyon kişiye ulaşıyor. GSS prim tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında. 2021 yılında aylık 107.3 TL olan GSS primi, asgari ücret yüzde 40 artarsa 150 liraya ulaşacak.

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