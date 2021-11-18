FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

18.11.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onay süreci tamamlandı.

GÜBRETAŞ'ın Söğüt Altın Madeni Projesi'nin ÇED raporu onaylandı

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, onay sürecinin tamamlanmasıyla aralık ayı içerisinde inşaatlara başlanacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bağlı ortaklığımız GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ tarafından Bilecik ili, Söğüt ilçesi sınırları içerisindeki 82050 nolu maden işletme ruhsatı dahilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi için, 25.02.2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi başvurusunun yapıldığı daha önce duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2021 tarihinde Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı Projesi ile ilgili olarak ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiş olup böylece proje ile ilgili ÇED onay süreci tamamlanmıştır. Bu karar sonrasında 2021 yılı aralık ayı içerisinde Söğüt Altın Madeni sahasında inşaat faaliyetleri başlayacaktır.' (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldıMehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı
Öztrak'tan Türk Lirası açıklaması!Öztrak'tan Türk Lirası açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Kuyumculukta yeni dönem! 31 Aralık'ta başlıyor

Kuyumculukta yeni dönem! 31 Aralık'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

İkinci el otomobilde tercih edilen ilk 10 marka belli oldu! En çok o model rağbet gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.