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Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyaların e-ihaleyle satışından 10 ayda 5,7 milyar lira gelir sağlandı

Ticaret Bakanlığının, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-İhale Sistemi ile bu yılın 10 ayında 5,7 milyar liralık hasılat sağlandı.

Gümrüklerdeki tasfiyelik eşyaların e-ihaleyle satışından 10 ayda 5,7 milyar lira gelir sağlandı

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Bakanlık, dijitalleşme odaklı uygulamalarıyla kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi, tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların ekonomiye yeniden kazandırılması ve satış süreçlerinin şeffaf, güvenli, rekabetçi bir anlayışla gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı doğrultusunda tasfiyelik hale gelen ticari ve binek araçlar, kozmetik, kuyumculuk ve tekstil ürünleri, elektronik eşyalar ile mobilya ve gıda sanayisi ürünleri, rekabetçi ortamda satışa sunuluyor.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla söz konusu eşya ve araçların satışı 2014'ten itibaren şeffaf ve erişilebilir şekilde gerçekleştiriliyor.

İhaleler, tüm kullanıcılar tarafından takip edilebilirken ülkede yerleşik tüm vatandaşlar ihalelere katılabiliyor ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebiliyor.

Ticaret Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Teklifi'nde yer alan bilgiye göre tasfiyelik eşyaların e-İhale Sistemi ile satışından geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 6 milyar lira gelir elde edildi.

Söz konusu işlemlerden bu yılın 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 yükselişle 5,7 milyar liralık gelir sağlandı. 2025 yılı başından bu yana 6 bin 233 araç ve 17 bin 950 eşya grubunun satışı yapıldı.

KATILIMCILAR, İHALELERE VERİLEN TEKLİFLERİ ANLIK GÖREBİLİYOR

Sisteme, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler ücretsiz üye olabiliyor.

Satışa sunulan eşya ve araçların satışa esas bedeli, gümrüklenmiş değer esas alınarak belirleniyor. Şeffaflığın artırılması amacıyla eşyalara ait detaylı fotoğraf ve açıklamalar, araçlara ait fotoğraf, video kayıtları ve bağımsız ekspertiz raporları, sistem üzerinden erişime sunuluyor.

Erişim, Bakanlığın internet sayfasından, "www.eihale.gov.tr" adresinden, iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden sağlanabiliyor.

Katılımcılar, ihale için verilmiş teklifleri anlık görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü süreyle ilan ediliyor, ardından 3 iş günü boyunca teklif verilebiliyor.

İhalelerde, araçlarda başlangıç fiyatı, satışa esas bedelin yüzde 75'i, eşyalarda başlangıç fiyatı ise yüzde 50'si olacak şekilde belirleniyor. Teklif verebilmek için ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. İhalelerde en yüksek teklifi veren istekli, gerekli şartları sağlaması halinde ihaleyi kazanabiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gümrük esya satış
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