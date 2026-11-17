Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, bölgeden ekim ayında 298,3 milyon dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirildi.

Ocak-ekim döneminde miktar bazında yüzde 2,3 artışla 3,6 milyon ton ürün ihraç eden Güneydoğu Anadolu, Türkiye'nin toplam sektör ihracatından aldığı yüzde 30,7'lik payla ilk sıradaki yerini korudu.

Bu dönemde bölgeden 1 milyon tonun üzerinde makarna, 621 bin 700 ton buğday unu ve 373 bin 700 ton ayçiçek yağı ihraç edildi.

En fazla ihracat geliri elde edilen ürün olan ayçiçek yağının dış satımı yüzde 27 artarak 621,5 milyon dolara, makarna ihracatı ise yüzde 10,5 yükselişle 552,4 milyon dolara ulaştı.

Sektörün en büyük pazarı Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, Afrika ülkelerine ise 1,1 milyar dolara yakın ihracat yapıldı.

MALİYET BEKLENTİLERİ GIDA TİCARETİNİ ETKİLİYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği​​ Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, küresel piyasalardaki maliyet beklentilerinin gıda ticaretini etkilediğini söyledi.

Uluslararası ithalatçıların yüksek maliyetli stok taşımaktan kaçındığını belirten Kadooğlu, şöyle konuştu:

"Uluslararası gıda ithalatçıları, küresel emtia fiyatlarındaki gevşeme beklentisiyle alımlarını asgari düzeyde tutuyor. Enerji fiyatlarındaki ve nakliye giderlerindeki gevşeme, Orta Doğu pazarında doğrudan bir talep artışı anlamına gelmeyebilir. Çünkü başta Irak olmak üzere temel ihracat pazarlarımızın ekonomisi doğrudan petrol gelirlerine dayanıyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi bu ülkelerde kamu gelirlerini ve ticari likiditeyi daraltırken, ithalatçılar da navlun ve girdi maliyetlerinin düşeceğini düşünerek siparişlerini erteleyebiliyor."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır