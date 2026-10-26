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Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 183,9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, bölgenin yılın ilk 9 aylık dönemindeki dış ticaret performansını değerlendirerek, dünya genelinde 93 farklı ülkeye ulaştıklarını açıkladı.

Güneydoğu Anadolu'dan 9 ayda 183,9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal üretim gücünü uluslararası pazarlarla buluşturduklarını belirten Başkan Murat Bakır, bu dönemde toplam 183 milyon 909 bin dolarlık kuru meyve ihracatına imza attıklarını ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde 238 milyon 413 bin dolar olan kuru meyve ihracatının bu yıl yüzde 22,9 gerileyerek 183 milyon 909 bin dolara düştüğünü aktaran Başkan Murat Bakır, geçen yılın 9 ayında 30 bin 769 ton olan ihracat miktarının ise yüzde 30,5 düşüşle 21 bin 387 ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

"YÜKSELEN PAZAR VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZ UMUT VERİCİ"

Yılın ilk 9 ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Murat Bakır, yaşanan genel gerilemelere rağmen bazı kalemlerdeki rekor artışların önemine dikkat çekerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre tabloda bir miktar gerileme görülse de, bazı ürünlerimiz ve alternatif pazarlarımızdaki büyüme ivmesi oldukça sevindiricidir. Özellikle kuru incir ihracatımızda yüzde 55,4, ceviz ihracatımızda ise yüzde 40'lık artış kaydedilmesi sektörümüz adına çok kıymetlidir. Bunun yanında Polonya ve Brezilya gibi hedef pazarlarda sağladığımız ciddi yükselişler, ihracatımızın geleceği açısından son derece umut vericidir" dedi.

Güneydoğu Anadolu dan 9 ayda 183,9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı 1

GÜNEYDOĞU’NUN KURU MEYVE İHRACATINDA İLK SIRAYI 65 MİLYON 837 BİN DOLARLA KURU KAYISI ALDI

Bölgenin ürün bazındaki dış satım karnesini paylaşan Başkan Murat Bakır, coğrafi işaretli ve tescilli lezzetlerin ağırlığını vurguladı. Bölgenin kuru meyve ihracatında ilk sırayı 65 milyon 837 bin dolarla kuru kayısının aldığını belirten Başkan Murat Bakır, bu ürünü 64 milyon 81 bin dolarla Antep fıstığı, 19 milyon 551 bin dolarla diğer meyve kuruları, 18 milyon 221 bin dolarla kuru incir ve 6 milyon 39 bin dolarla ceviz takip ettiğini kaydetti. Kuru kayısı ve Antep fıstığının, toplam kuru meyve ihracatının yüzde 70,6'sını oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Murat Bakır, bazı ürün gruplarındaki düşüşlere karşın kuru incir ve ceviz ihracatında artış kaydedildiğini vurguladı.

Geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 728 bin dolar olan kuru incir ihracatının yüzde 55,4 artışla 18 milyon 221 bin dolara yükseldiğini, bu üründe miktar bazında da yüzde 63,4 artışla 3 bin 77 tona ulaşıldığını aktaran Başkan Murat Bakır; ceviz ihracatının yüzde 40 artarak 4 milyon 313 bin dolardan 6 milyon 39 bin dolara çıktığını, miktar bazında ise yüzde 33 artışla 721 tona yükseldiğini belirtti. Başkan Murat Bakır, badem ihracatının yüzde 190,3 artışla 664 bin dolara ulaştığını, erik kurusunda ise yüzde 69,5'lik artışla 302 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu dan 9 ayda 183,9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı 2

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DAN YILIN 9 AYINDA 93 ÜLKEYE KURU MEYVE İHRACATI

Güneydoğu Anadolu'dan yılın 9 ayında 93 ülkeye gerçekleştirilen kuru meyve ihracatında Almanya'nın ilk sırada yer aldığını belirten Başkan Murat Bakır, Almanya'ya 34 milyon 749 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bu ülkeyi 20 milyon 926 bin dolarla İtalya, 15 milyon 90 bin dolarla ABD, 10 milyon 25 bin dolarla Fransa ve 8 milyon 479 bin dolarla Kazakistan'ın izlediğini açıkladı. İhracatın arttığı pazarlar arasında Polonya ve Brezilya'ya dikkati çeken Başkan Murat Bakır, Polonya'ya yapılan ihracatın yüzde 84,2 artışla 8 milyon 266 bin dolara, Brezilya'ya ihracatın ise yüzde 65,7 yükselişle 7 milyon 100 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Hindistan'a yapılan ihracatın da yüzde 261,8 artarak 3 milyon 398 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Murat Bakır, ülke gruplarına göre 93 milyon 53 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerinin ilk sırada yer aldığını ve bu ülkelerin toplam ihracattaki payının yüzde 50,6 olduğunu belirtti. Başkan Murat Bakır, Avrupa Birliği ülkelerini 27 milyon 301 bin dolarla Amerika ülkeleri, 16 milyon 124 bin dolarla Türk Cumhuriyetleri ve 13 milyon 161 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkelerinin takip ettiğini, Asya ve Okyanusya ülkelerine yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artış gösterdiğini dile getirdi.

"MEVCUT KAYIPLARI TELAFİ EDİP YENİ PAZARLARA AÇILACAĞIZ"

Bölgenin potansiyeline olan inancını bir kez daha vurgulayan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, "Güneydoğu Anadolu, kuru meyve üretimi ve ihracatında köklü bir geçmişe ve eşsiz bir potansiyele sahiptir. Önümüzdeki süreçte temel hedefimiz; mevcut pazarlarımızdaki kayıpları hızla telafi etmek, yepyeni pazarlara kapı aralamak, ürün çeşitliliğimizi artırmak ve bölgemizin ihracatını çok daha ileri seviyelere taşımak olmalıdır" diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracat meyve kuru
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