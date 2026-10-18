Güneydoğu'nun tekstil ihracatında kumaş zirvede yer aldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 2026’nın ocak-eylül dönemindeki tekstil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 8 artarak 2 milyar 716 milyon 887 bin dolara ulaştı. İhracatta 731 milyon 861 bin dolarla kumaş grubu ilk sırada yer alırken Irak, bölgenin en fazla tekstil ürünü gönderdiği ülke oldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, yılın ilk 9 ayında bölgeden 187 ülkeye toplam 593 bin 630 ton tekstil ürünü gönderildi. Bu dönemde ihracat miktar bazında yüzde 1,8, değer bazında ise yüzde 8 artış gösterdi.

KUMAŞ VE İPLİK İHRACATINDA ARTIŞ

Alt ürün gruplarına göre değerlendirildiğinde, toplam ihracattan yüzde 26,9 pay alan kumaş grubu, yüzde 5,3 artışla 731 milyon 861 bin dolarlık dış satıma ulaştı. Yüzde 25,1 paya sahip iplik ihracatı da yüzde 9,8 yükselerek 680 milyon 798 bin dolar oldu. Yüzde 5,5 paya sahip elyaf grubunda ise 150 milyon 647 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kumaş ihracatında en yüksek gelir, yüzde 8,2 artışla 536 milyon 793 bin dolara ulaşan dokunmamış kumaşlardan elde edildi. Örme kumaş ihracatı yüzde 18,3 düşüşle 111 milyon 618 bin dolara gerilerken dokuma kumaşlar 83 milyon 449 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İplik grubunda 232 milyon 78 bin dolarlık ihracatla polip iplik ilk sırada bulunurken bu ürünün dış satımı yüzde 1 azaldı. Diğer ipliklerin ihracatı yüzde 22,8 artarak 221 milyon 13 bin dolara, pamuk ipliği ihracatı ise yüzde 26,8 yükselerek 172 milyon 190 bin dolara çıktı. Akrilik iplik ihracatı yüzde 20,7 gerileyerek 55 milyon 517 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

IRAK İLK SIRADA, ÇİN’E İHRACAT YÜZDE 93,8 ARTTI

Bölgenin en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülke, 255 milyon 870 bin dolarla Irak oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı. İngiltere, yüzde 3,6 yükselişle 238 milyon 267 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken Suriye’ye gerçekleştirilen dış satım yüzde 38,6 artarak 202 milyon 109 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında Mısır, Almanya, Bangladeş ve Çin’e yönelik artışlar da öne çıktı. Mısır’a ihracat yüzde 38,8 artışla 113 milyon 259 bin dolara, Almanya’ya ihracat yüzde 17 yükselişle 108 milyon 770 bin dolara çıktı. Bangladeş’e yapılan ihracat yüzde 79 artarak 63 milyon 768 bin dolara ulaşırken Çin’e dış satım yüzde 93,8 yükselişle 41 milyon 24 bin dolar oldu.

İl bazındaki verilere göre Gaziantep, yüzde 6,2 artışla 1 milyar 225 milyon 838 bin dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdi. Kahramanmaraş, yüzde 4,9 düşüşle 569 milyon 955 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Şanlıurfa’nın tekstil ihracatı ise yüzde 102,8 artarak 50 milyon 435 bin dolara yükseldi.

“SADECE ÜRÜN ÜRETMEK YETMEYECEK”

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete Akcan, tekstil sektörünün bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Özellikle iplik, kumaş ve elyaf alanlarında iyi rakamlara ulaşıldığını ifade eden Akcan, sektörün önümüzdeki dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon ayak izi düzenlemelerine uyum sağlamasının önemine işaret etti.

Türkiye’nin tekstil alanında uluslararası pazarlarda güçlü bir tedarikçi konumunda bulunduğunu vurgulayan Akcan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu, bir gerçek, ihracat konusunda iyi bir tedarikçiyiz tekstil konusunda tüm dünyada. Bu da bizim elimizi güçlendiriyor. 2030'a da hazır olursak özellikle Avrupa konusunda yolumuzun kapalı olmadığını, açık olduğunu düşünüyorum. İleriki dönemlerde tekstil sektöründe sadece ürün üretmek yetmeyecek. Sürdürülebilir, ölçülebilir ve katma değerli ürünlerin üretiminin kıymetli olacağını düşünüyoruz.”

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır