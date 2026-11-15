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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (15 Kasım 2026)

Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 563 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (15 Kasım 2026)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 683 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 530 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 303 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 563 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 468 megavatsaat elektrik ihracatı, 508 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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elektrik
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