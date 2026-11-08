Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 212 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 904 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 957 bin 750 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 316 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ve 16,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 14 megavatsaat elektrik ihracatı, 683 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır