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Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Türkiye’de yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık" diyerek uygulamada yapılan değişiklikleri duyurdu.

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme 1

Uygulamadaki değişikler söyle sıralandı:

"Daha önce sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin verilen uygulama, bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişilerin de aracı kullanmasına imkân sunuyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi ile yabancı araç sahiplerinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde, karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunlarının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

ALTSOY VE ÜSTSOY İÇİN YENİ KOLAYLIK

Ticaret ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçları; araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba (üstsoy) ile çocukları ve torunları (altsoy) tarafından kullanılabilecek.

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme 2

ARAÇ SAHİBİNİN BULUNMASI HALİNDE KULLANIM İMKÂNI GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra, acil durumlarda araç, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye’de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkân sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı plaka
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