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Gürcistan’a girişlerde PCR test zorunluluğu kaldırılıyor

26.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'den Türkiye'nin Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı'nda, 1 Mart itibariyle PCR testi zorunluluğu kaldırılıyor. Ülkeye geçiş için iki doz aşı olmak yeterli olacak.

Gürcistan’a girişlerde PCR test zorunluluğu kaldırılıyor

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yer alan Sarp Sınır Kapısından geçişlere büyük kolaylık geliyor. Gürcistan’a geçişlerde Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan PCR testi zorunluluğu kalkıyor. 2 doz aşısı olan vatandaşlar için 1 Mart 2022 tarihi PCR testi olmadan geçebilecek.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek yaptığı açıklamada, "PCR testinin kaldırılması son derece sevindirici bir gelişmedir. İş insanlarımız zorunlu test nedeniyle mağduriyet yaşamaktaydı. Bu konuda bizlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kaldırılması yönünde talebimizi gerek yüz yüze gerekse yazılı olarak iletmiştik. Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaklaşan turizm sezonunu da göz önünde bulundurduğumuzda son derece yerinde bir adım olmuştur. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Gürcistan PCR testi
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