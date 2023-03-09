Hac kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıt takvimi 2023 belli oldu mu? Diyanet açıkladı

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt takvimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hac kayıtları ne zaman? Hac kesin kayıt takvimi 2023 belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hac kura sonuçları ise e Devlet üzerinden ilan edildi. İşte Hac kurası kayıt tarihleri hakkında tüm merak edilenler...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kurasında adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, Başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentalarla gitmek isteyenler ise Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentalardan kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAC ÇIKIŞLARI NE ZAMAN?

Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

