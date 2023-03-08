Hac kura sonuçları 2023 açıklandı mı? Diyanet Hac kura çekilişi isim listesi belli oldu mu? e-Devlet Hac kuraları sorgulama

Hac kuraları isim listesi, 8 Mart 2023 tarihinde son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 2 buçuk milyon kişinin başvuruduğu Hac kurası bugün çekildi. Çekiliş sonrası, hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden açıklanacak isim listeleri merakla beklenmeye başladı. Hac başvurusunda bulunan vatandaşlar T.C kimlik numaraları ile hac kura sonuçları ve isim listelerini sorgulayabiliyorlar. Hac kura sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

HAC KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac kura çekilişi bugün tamamlandı.

Çekilişi gerçekleşen Hac kura sonuçları bu akşam saat 22:00'de e-Devlet üzerinden sorgulanmak üzere erişime açılacak. Sonuçlar, e-devlet ekranından T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek.

DİYANET HAC KURA SONUÇLARI İLE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart 2023'te kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Boş olan kontenjanlara ise 30 Mart-7 Nisan 2023'te kayıt yapma imkanı tanınacak.



