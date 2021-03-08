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Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla neden istifa etti? Açıklama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 12:17 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gelen son dakika haberine göre; Hakan Atilla’nın istifası kabul edildi. Uzun yıllar Halkbank’ta önemli görevlerde bulunan deneyimli isim, ABD’den döndükten sonra bu göreve getirilmişti…

Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla neden istifa etti? Açıklama geldi

Hakan Atilla'nın atanmasının ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Borsa İstanbul'daki yüzde 10'luk payını Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devretmişti. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, 2019’dan beri Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Hakan Atilla’nın istifasının kabul edildiği belirtildi.

HAKAN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" denildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak çalışan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddia edilmişti. İstifa iddiaları gerçekleşirken, sebebine dair herhangi bir açıklama yapılmadı...

Hakan Atilla 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Hakan Atilla kimdir? Hakan Atilla neden istifa etti? Sebebi açıklandıı

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara'da doğup büyüyen Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, 1995 yılında Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

Bunun arkasından Nakit Yönetimi ve Bankacılık Kartları Müdürlükleri’nde ve Uzman sıfatıyla görev çalışan Hakan Atilla, en son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak çalışan Hakan Atilla, 2011 yılından 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana dek Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü.


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