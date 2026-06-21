Halkalı–Arnavutköy Metro Hattı ilk günde 10 bin yolcuya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yeni metro projelerinden Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ilk gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, yazılı açıklamasında hattın 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındığını, yolcu taşımacılığının ise 20 Haziran Cumartesi günü başladığını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Halkalı–Arnavutköy hattı ilk işletme gününü 10 bin 21 yolcu ile tamamlarken, aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı üzerinde 44 bin 109 yolcu seyahat etti. Hattın 31 Temmuz’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, yeni kesimin Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı Metro Hattı’nın son halkasını oluşturduğunu ve 69 kilometrelik ring hattın tamamlandığını belirtti.

Toplam 16 istasyondan oluşan sistemde 22 kilometrelik yeni bölümle birlikte 5 yeni istasyon da devreye alınırken, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişinin doğrudan raylı sistem erişimine kavuştuğu bildirildi.

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla sağlanan entegrasyonlara ilişkin de bilgi vererek, “Kayaşehir İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu’yla, Olimpiyatköy İstasyonu’nda Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu’yla, Halkalı Stadı İstasyonu’nda yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu’yla, Halkalı İstasyonu’nda ise yüksek hızlı tren hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve Marmaray ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı 30 dakika, Halkalı-Göktürk 43 dakika, Halkalı-Kağıthane 54 dakika, Halkalı-Gayrettepe 57 dakika, Küçükçekmece-Kemerburgaz 50 dakika, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane 48 dakika sürecek.” dedi.

Kaynak: AA