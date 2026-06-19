Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Son dakika: Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'a kadar metro hattının vatandaşlara ücretsiz olacağını duyurdu.

***Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Meydanlara sığmayan şu ilginiz için her birinize teşekkür ediyorum.

"Halkalı İstanbul Metrosu’nun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hattın kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı, Aselsan, TÜBİTAK, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Biz de meftunu ve maşuku olduğumuz İstanbul’umuzu ihya ve inşa etmek için gece gündüz koşturuyoruz.

Raylı sistemler noktasında bilhassa büyük bir çaba içindeyiz.

Buraya gelirken 120 km hıza kadar ulaştık.

Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz.

16 istasyon 69 km Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro projesini iki ayrı koldan hizmete geçirdik.

37,5 km’lik Gayrettepe İstanbul havalimanı ve 31,5 km’lik halkalı İstanbul havalimanı metrosu olarak hizmete verdik. Geçtiğimiz yıllarda 47 km’lik kesimini devreye almıştık.

Daha önce hizmete açtığımız bu 47 km’lik kesimde İstanbul Havalimanında yapacağımız hızlı tren hattı ve diğer hatlarla entegrasyonunu sağladık.

Bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık.

"EN UZUN VE EN HUZLU METRO HATTI"

69 km uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak en uzun ve en hızlı metro hattıyla Türkiye’yi buluşturuyoruz.

Halkalı – Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından birisi tamamlanmış oldu.

5 yeni istasyona sahip oldu. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Yapımı devam eden Kabataş – Mecidiyeköy- Bahçeşehir – Esenyurt metrosu ile de bağlantı kuruldu.

Milyonlarca vatandaşımız İstanbul’un merkezi noktalarına zahmetsizce ulaşım imkanına kavuştu.

Göktürk arası 43 dk, Kağıthane arası 54 dk, Gayrettepe’ye ise 57 dk’ya düştü. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dk Başakşehir kağıthane arası 48 dk olacaktır.

Vakitten 117 milyon saat tasarruf. Ekonomik faydanın 935 milyon Euro’yu bulmasını bekliyoruz.

4,5 km uzunluğundaki Altunizade – Çamlıca Camii metro hattının inşası sürüyor. 6,3 km’lik Yavuztürk – Ümraniye spor köyü hattının yapımı da devam ediyor. İstanbul’da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 km’ye çıkacak.

İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş olan trafiğini çözüme kavuşturacağız.

Geç kalmamak için arabalarında uyuyanlara çözüm olacak. Hizmete, esere, yatırıma harcandıkça İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak.

Bu şehri önemsemek sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemeye kararlıyız. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Metro hattımız hayırlı uğurlu olsun.

MUHALEFETE TEPKİ: DIŞ POLİTİKADA BİZE DERS VERMEK SİZİN BOYUNUZU AŞAR

Türkiye, en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Dış politika şov alanı değil tecrübe birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Biz hiçbir zaman tribünlere oynamadık hep gönüller kazanmanın derdinde olduk.

Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken, biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik.

Siz gidin koltuk kapmaca salon kapmaca oynayın. Becerebiliyorsunuz şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz."

120 KİLOMETRE HIZLA GİDECEK, 30 DAKİKADA HEDEFE VARACAK

Halkalı Marmaray'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada, Gayrettepe'ye ise 57 dakikada gidilebilecek.

Trenler saatte 120 kilometre hızla yol alacak.

Yeni metro; Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosu ile entegre olacak.