Haluk Bayraktar nasıl vergi rekortmeni olduklarını açıkladı! Babasını andı... İki eserine örnek verdi

2024 yılının son çeyreğine girmemize az bir zaman kala Gelir İdaresi Başkanlığı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Başkanlığın açıkladığı verilere göre, Baykar yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 1 milyar 952 milyon 680 bin 474,13 lira vergi tahakkuk ederek birinci olurken; kardeşi Haluk Bayraktar 1 milyar 683 milyon 198 bin 305,27 lira ile ikinci oldu.

Haluk Bayraktar, X hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, vergi ödemenin vatani bir hizmet olduğunu ifade ederek, 2023 yılında ödedikleri verginin Cumhuriyet tarihindeki reel bazdaki rekoru olduğunu da aktardı. Bayraktar, "Bu başarı çeyrek asırlık bir hayalin, azmin ve özverinin meyvesidir" cümlelerini kurdu.

BAŞARILARININ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Başarılarının sırrı olarak mucitleri oldukları Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'yı işaret eden Haluk Bayraktar, şu sözleri sarf etti:

"Bu SİHA'lar sadece 34 ülkeye ihraç edilmekle kalmadı, aynı zamanda Türk mühendisliğinin gücünü dünya sahnesinde gözler önüne serdi. 1986'da yola sadece bir matkapla çıktık. Bu yolculukta tek amacımız vardı; başarmak. Maddi kazanç için değil, başarmak için çalıştık. Hiç kredi kullanmadık, devletten hibe, nakit destek, faiz desteği veya sipariş garantisi almadık. Bayraktar SİHA'ların ihracatında da devlet kredisi veya hibesi söz konusu olmadı. Tüm alıcı ülkeler kendi bütçeleriyle bu teknolojiyi edindi. Tüm başarılarımızı kendi öz kaynaklarımızla ve alın terimizle elde ettik. Bugün gururla söyleyebiliriz ki rekor vergi ödemelerimizin kaynağı sadece ve sadece bu iki sistemin ve bileşenlerinin ihracat gelirleridir. Başka hiçbir gelir kaynağımız olmadı"

BABASINI ANDI

Bayraktar, babalarını da anarak, geçmişte yaşadıkları olaylardan da bahsetti. Bayraktar, babalarını örnek aldıklarını ifade ederek "Tutuşturduğu kıvılcımı alev alev yanan bir ateşe dönüştürmek için çabaladık" dedi.

Bayraktar, paylaşımı şu şekilde noktaladı:



"34 ülkeyle ihracat anlaşmamız var. Başlangıçtan bugüne gelirlerimizin yüzde 83'ü, son yıllardaki sözleşmelerimizin yüzde 97,5'i ihracattan. Son 3 yıldır savunma ve havacılık ihracatında lideriz. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başımıza gerçekleştirdik. Tüm sektörlerde ilk 10 ihracatçı arasına girdik. 2023 deprem felaketinde 5 milyar liralık yardım gerçekleştirdik. Aynı yıl Baykar ve grup şirketleri olarak devlete 6.4 milyar lira vergi ödedik. Ayrıca, bunun haricinde Baykar'ın ortakları olarak şahsi gelir vergilerimizle birlikte toplam 10 milyar liranın üzerinde vergi ödemesi gerçekleştirdik."Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır