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Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında iş insanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Akın tutuklandı.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında iş dünyasının tanınan isimlerinden Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın da yer almıştı.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı 1

SELİM AKIN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın tutuklandı.

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı 2

SELİM AKIN KİMDİR?

İş dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın, 2006 yılında İngiltere’deki Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Akfen Holding’in muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Akın, daha sonra proje geliştirme ve finansman birimlerinde görev aldı.

Araç muayene istasyonlarının ve Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ile holdingin halka arz süreçlerinde çalışan Selim Akın, 2020 yılından itibaren Akfen Holding’de üst düzey yöneticilik görevini yürüttü. Akın’ın holdingin yönetim kurulu başkan vekilliğinin yanı sıra farklı şirketlerde de yönetim kurulu görevleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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