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Hane başı 1000 TL pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardım sorgulama ekranı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Nisan ayında duyurulan ve başvurular sonucunda ödemelerin gerçekleştirildiği pandemi destek parası faz 3 için süreç sürüyor. Peki, pandemi sosyal destek parası başvuru işlemleri nasıl yapılıyor? İşte pandemi yardım sorgulama ekranı…

Hane başı 1000 TL pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır? Pandemi yardım sorgulama ekranı!

Pandemi destek parası pandemi sürecinde nakdi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından çokça araştırılıyor. Pandemi destek parası 3. faz 1. ve 2. fazdan yararlanamamış olan vatandaşlar için devam ediyor. Pandemi destek başvuru sürecinin ardından sorgulama ekranı ile yardım alınıp alınmadığı kontrol edilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; pandemi destek parası 3. dönem ile ilgili olarak sürecin dinamik olacağını ve başlayıp bitme gibi bir durumunun bulunmayacağını belirtmişti. İşte pandemi sosyal destek ile ilgili tüm detaylar...

Pandemi destek parası nedir?

Vatandaşlar tarafından pandemi sosyal destek nedir sorusu sorulmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında hane başına 1000’er TL destek sağlıyor. Pandemi sosyal destek programı faz 1 ile 1-5 Nisan’da 2 milyon 111 bin haneye ödeme gerçekleştirildi. Pandemi sosyal destek programı faz 2 ile 19 Nisan itibarıyla ihtiyaç sahibi olan 2 milyon 300 bin haneye 1000’er TL nakdi yardım ödemeleri başlamıştı. İlk iki fazdaki yardımlardan toplamda 4,4 milyon hane faydalandı.

Pandemi sosyal destek başvuru şartları

Bakan Selçuk; pandemi destek parası üçüncü dönem başvuru koşulları ile ilgili açıklama yapmıştı. Buna göre e-devlet pandemi yardımı başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar arasından belli kategoridekilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Faz 1 ve faz 2’de pandemi başvuru sonucu olumlu sonuçlanıp 1000 TL’lik nakdi yardım ödemesini almış olan vatandaşlar değerlendirmeye alınmayacak. Bunun yanı sıra hanede kamu işçisi olan, memur olan, işsizlik ödeneğinden ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olanlar ve emeklilerin başvuruları değerlendirmeye alınmıyor. Pandemi destek parası nasıl alınır konusunda bu kategorilerin dışında olan vatandaşların başvuruları değerlendirmeye alınabiliyor.

Pandemi destek parası başvurusu

Faz 1 ve faz 2’de destek parası alamamış olan vatandaşlar e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılacağına dair araştırmalarına devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemi için öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor. E-devlet üzerinden pandemi başvuru işlemini yapmak isteyen vatandaşlar; T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre başvuruda bulunabiliyor.

Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar Pazartesi günü, 2 olanlar Salı günü, 4 olanlar Çarşamba günü, 6 olanlarda Perşembe günü ve 8 olanlar da Cuma günü pandemi yardım başvuru işlemini yapabiliyor. Cumartesi ve pazar günleri için ise pandemi destek parası sorgulama ve başvuru için bir sınırlama bulunmuyor.

Pandemi yardım sonucu sorgulama

Pandemi yardım sorgulama işleminin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Pandemi destek sorgulama işlemi de yine aynı şekilde e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlet pandemi sorgulama işlemi için de e-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapmak gerekiyor. Pandemi destek parası ne zaman yatıyor sorusunun cevabı da merak ediliyor. Buna göre pandemi sosyal destek sorgulama yapıp başvurusunun olumlu sonuçlandığını görüntüleyen vatandaşlar arasından faz 3 için de peyderpey ödemelerin yapılmaya başlandığı Bakan Selçuk tarafından açıklandı.

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