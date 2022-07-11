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Hane başına 7 bin 200 lira verilecek! Detaylar belli oldu: Başvurular e-Devlet’ten…

11.07.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı için detaylar netleşti. Bu kapsamda 4 milyon aileye 12 ay boyunca toplamda 15 milyar liralık destek verilecek. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına 450-600 lira arasında ödenecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. İşte, destek paketi hakkında tüm merak edilenler...

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek! Detaylar belli oldu: Başvurular e-Devlet’ten…

Geçtiğimiz günlerde ‘Aile Destek Programı’ olarak tanımladığı yeni bir yardım kampanyası başlatılmıştı. 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor.

Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

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BAŞVURU TEKRAR YAPILABİLİR

Destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.

AYLIK 600 LİRA DESTEK

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.


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