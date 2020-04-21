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Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntıları daha da artan veya yeni sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Peki sosyal yardımdan kimler yararlanacak? 1000 TL'lik yardıma başvuru şartları neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı.

Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.

KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3’e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?

BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olanlar pazartesi, “2” olanlar salı, “4” olanlar çarşamba, “6” olanlar perşembe ve “8” olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK

BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.
Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, E-Devlet, sosyal yardım,

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
allah yüzbinkere razı olsun bunada şükür.
@orhanakin21 tipik makarnacı yorumu bu şekilde nefes almaya devam
sana şükretmeyi öğretmişler,,sen şükretmeye devam et adamlar malı görürsün ..
@sadikaliyuceer İnşallah markanaya muhtaç kalırsın birgünde . Şu yorumun aklına gelir !!!
@sadikaliyuceer inşallah sonsuza kadar sadaka ile doyarsınız ve şükredersiniz.
Bu ülkede seninle yaşamak........
@orhanakin21 senin zihniyetin bozuk diğer ülkelerde cesetleri ailelerin kapılarına atıp gidiyorlar şükür et haline boş yapma burada bu olay dünyada nasıl bir takip et bak
haydi boş konuşmayın kafalarına göre ödeme yapıyorlar kimse aksini iddaa edemez ...
bu türlere sukretmeyi ögreticeksin keyfine bakacaksin
Kim Bunlar Kim ? Hangi Arkadaşıma Akrabama Sorduysam Öyle Bir Para Almadık Diyorlar.
işcileri yardım 1000 niye yok
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