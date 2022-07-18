Hanelere aylık 600 liraya kadar ödeme yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan ‘Aile Destek Programı’ olarak tanımlanan yeni bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Hak sahiplerine ödemeler önümüzdeki günlerde yatırılacak. 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR 27 HAZİRAN'DA BAŞLADI

Milyonlarca ihtiyaç sahibinin dört gözle beklediği aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450-550-600 lira arasında katkı sağlanacak. Destekler 12 ay boyunca verilecek. Hükümet 2021'de 97,8 milyarlık sosyal yardım yaptı. Hâlihazırda bakanlık olarak evinde engelli ve yaşlısı olan ihtiyaç sahibi ailelere destek veriliyordu. Yeni sosyal yardım paketi ile yaşlı ve engellisi olmayan fakat ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği verilecek. Evde bakım yardımı alan aileler de destekten faydalanamıyordu bu paket ile destek sağlanmış olacak. Dört gözle beklenen destek programına başvurular e-devlet üzerinden 27 Haziran'da başladı. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor.

Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

1 MİLYON ÇOCUĞA ANAOKULU DESTEĞİ

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitiminden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde destek sağlanacak. Ailelerin yapacakları tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Çocuklara eğitim desteğini Aile Bakanlığı sağlayacak. İhtiyaç sahiplerine elektrik ve ısınma desteği de veriliyor. Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz yardımı yapıldı. Isınma yardımı daha önce sadece kömür olarak veriliyordu. Doğalgaz desteği için ilk ödeme Mart ve Nisan'da yapıldı ikinci ödeme Ekim-Kasım'da olacak. 330 bin hane doğalgaz başvurusu yaptı. Doğalgaz yardımı olarak ihtiyaç sahiplerine 450-1150 lira arasında yardım yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor.

Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240’a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120’ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

