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Hangi Finansal Kavramı Öğrenmelisin?

Para konuları açılınca kafan biraz karışıyor mu, yoksa bu dünyayı kendi çapında anlamaya mı çalışıyorsun? Hayat kaliteni ve geleceğini doğrudan etkileyecek, sana en uygun o minik finansal ipucunu bulma zamanı geldi.

Hangi Finansal Kavramı Öğrenmelisin?

Birlikte keşfedelim!

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"Finansal özgürlük" kelimesi senin için ne ifade ediyor?

"Finansal özgürlük" kelimesi senin için ne ifade ediyor?
Hiçbir şey, tamamen hayal ürünü.
Keşke olsa ama çok zor bir ihtimal.
Hedeflerimden biri, üzerinde çalışıyorum.
Benim için hayatın ana amacı, kesinlikle ulaşacağım!
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Cebindeki son parayla çok istediğin bir konsere bilet alır mısın?

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Yatırım dünyasına ne kadar yakınsın?

Yatırım dünyasına ne kadar yakınsın?
Tamamen uzağım, paramı sadece bankada veya yastık altında tutarım.
Altın veya döviz alırım, gelenekselciyim.
Hisse senedi, fon veya kripto paraları yakından takip ederim.
Portföy yönetirim, risk benim göbek adım.
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Geleceğe dair maddi planların ne durumda?

Geleceğe dair maddi planların ne durumda?
Yarını zor planlıyorum, 10 yıl sonrasını düşünemem.
Kafamda bir şeyler var ama henüz kağıda dökmedim.
Kısa ve orta vadeli hedeflerim net.
Emeklilik planım bile hazır, her ay düzenli yatırım yapıyorum.
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Piyasadaki günlük dalgalanmaları ne sıklıkla takip edersin?

Piyasadaki günlük dalgalanmaları ne sıklıkla takip edersin?
Günde abartısız 50 kere bakarım, bildirimler açık.
Günde bir kez şöyle bir göz gezdiririm.
Sadece haberlerde karşıma çıkarsa ruh halime göre bakarım.
Hiç takip etmem, ruh sağlığım daha önemli.
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Kumbara kelimesi sence çocuklukta mı kaldı?

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Büyük bir piyasa krizi çıktı ve tüm yatırımların %20 değer kaybetti. Ne yaparsın?

Büyük bir piyasa krizi çıktı ve tüm yatırımların %20 değer kaybetti. Ne yaparsın?
Panikle her şeyi satar, kalan paramı kurtarırım.
Ekranı kapatır, ağlamaklı bir şekilde geçmesini beklerim.
Durumu analiz eder, eğer şirketler sağlamsa dokunmam.
"Düşmüşken daha çok alayım" der, indirim fırsatı olarak görürüm.
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Sana göre zenginliğin tanımı hangisi?

Sana göre zenginliğin tanımı hangisi?
Sınırsızca harcayabilmek, lüks içinde yaşamak.
Hiç çalışmak zorunda kalmadan hayatını sürdürebilmek.
Borçsuz olmak ve kafa rahatlığı.
Sürekli büyüyen bir varlığa ve güce sahip olmak.
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ING Para Mevzuları
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