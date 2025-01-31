Hastanede bunlar zorunlu oldu... 'Ücret iadesi için yazacağız' Yasayı çiğneyene ceza geliyor!

Sağlık Bakanlığı, özel hastaneleri mercek altın aldı. Özel hastanelerde, fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükerken Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı ve özel hastanelerle ilgili yönetmelikte değişiklikliklere gitti. Buna göre, özel hastaneler standart bir fiyat politikası uygulayacak. Fiyatlar belirlenirken de SGK tarafından belirlenen Sağlık Uygulama Tebliğ fiyatları baz alınacak. Yani, fiyatları hastaneler belirleyemeyecek.



FARK ÜCRETİ DIŞINDA BAŞKA ÜCRET İSTENMEYECEK

SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında hastadan başka bir ücret talep edilemeyecek. Özel hastanelerde yapay zeka destekli denetimler sayesinde usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Özel hastanelere Sağlık Bakanlığı iletişim merkezi ile entegre karekodlu etiketler konulacak. Böylece hastalar özel hastanelerden aldıkları hizmetleri bizzat Bakanlığa ulaşarak değerlendirebilecek ve şikayet-taleplerini iletebilecek.



Özel hastanelerin yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerinde kalite standartlarına uygunluğu kontrol ediliyor. Yalnızca kalite açısında değil; tıbbi işlemlerin denetimleri de incelenecek.

BU KADROLARA ZORUNLULUK GELDİ

Ayrıca, yeni yönetmelikle beraber eczane, radyo terapi ve elektronörofizyoloji teknikeri kadrolarına öncelik tanındı. Özel hastanelerde bu kadroların çalıştırılması istihdam zorunluluğu getirildi.



ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN TESPİTİNDE RUHSAT İPTAL EDİLECEK

Özel hastane açmak isteyenler için ise yönetmelik de değişti. Buna göre, yüz kızartıcı suçtan dolayı hüküm giyenlere hastane açamayacak. Ayrıca, ruhsatı iptal edilenlerin de hastane açmasına müsaade edilmeyecek. Özel hastanelerde yataklı servis, yoğun bakım ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler tarafından yürütüldüğü tespit edilmesi durumunda ruhsatları iptal edilecek.



Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, ATV Haber'e konuştu. Yaz, alınan fazla ücretin iadesi için kuruluşlara yazı yazılabileceğini söyledi. Yaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Fahiş fiyatlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel hastanelerin Tıbbi hizmetlerden dolayı hastalardan alabileceği tavan ücretler bellidir. Aşılması halinde hastanelere müeyyide uygulayacağız. Alınan fazla ücretin iadesi ile ilgili kuruluşa yazı yazacağız. İdari para cezası uygulayacağız ve SGK'ya bunu bildireceğiz. Hastalarımızın hastaneye girdiği andan itibaren çıkana kadar aldığı sağlık hizmetlerini tıbbi gereklilik ve tıbbi uygunluk açısından değerlendireceğiz. Sağlığın ticarileştirilmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. "

