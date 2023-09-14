HATSAN HALKA ARZ FİYATI: Hatsan katılım endeksine uygun mu, halka arz ne zaman, kaç lot verir? Talep toplama işlemleri başlıyor!

Hatsan halka arz fiyatı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Hatsan halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak belirtildi. Hisse almak isteyen vatandaşlar talep toplama tarihlerini öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte, Hatsan halka arz fiyatı ve detaylar...
Hat-San Gemi halka arz tarihleri 14-15 Eylül 2023 olarak açıklandı.
Hat-San Gemi'nin halka arz büyüklüğü ise 1 milyar TL olarak belirtildi.
Hatsan halka arz eşit dağıtım olarak belirlendi.
Hatsan halka arz 44.300.000 lot veriyor.
HatSan Gemi'nin katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklandı. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.