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Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi

İrlanda merkezli havayolu şirketi, artan maliyetler nedeniyle iflas sürecine girdi. Türkiye, Almanya ve Belçika'daki operasyonlarda uçak kiralama modeliyle hizmet veren şirketin tüm uçuşları durdurulurken filosundaki uçaklar yere indirildi.

Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi
Aleyna Türkmen

Küresel havacılık sektöründe artan maliyetler bir şirketi daha faaliyetlerini durdurma noktasına getirdi. TUI ve Polonyalı Enter Air ortaklığıyla kurulan İrlanda merkezli Fly4 Airlines Green, ağırlaşan mali koşullar nedeniyle iflas sürecine girdi. Türkiye'deki operasyonlarda da kullanılan şirketin tüm uçuşları durdurulurken filosundaki uçaklar yere indirildi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki yükseliş ve küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler, havacılık şirketlerinin finansal dengelerini sarsmayı sürdürüyor. 2023 yılında kurulan Fly4 Airlines Green de yaşadığı mali kayıpların ardından faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi 1

MİLYON EUROLUK KAYIPLAR İFLASI GETİRDİ

Dublin Havalimanı merkezli şirket, geçici tasfiye işlemlerini başlatmak amacıyla İrlanda Yüksek Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, süreç kapsamında şirketin bütün varlıklarının koruma altına alınmasına hükmetti.

2026 yılının son döneminde iflas eden bölgesel havayolu şirketleri arasına Fly4 Airlines Green de katıldı. Daha önce Romanya merkezli Animawings, Meksikalı Magnicharters ve İspanyol AlbaStar benzer süreçlerle gündeme gelmişti.

Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi 2

ZARARIN ARKASINDA YAKIT MALİYETLERİ VAR

Şirketin mali durumuna ilişkin bilgiler mahkeme kayıtlarında da yer aldı. Fly4 Airlines Green Mali İşler Direktörü Douglas Fay, 2025 yılında 4 milyon euro zarar kaydedildiğini, 2026'nın ilk dokuz ayında ise kaybın 1,1 milyon euroya ulaştığını bildirdi.

Fay, şirketin finansal açıdan sürdürülemez noktaya gelmesinde ABD-İran savaşının ardından yükselen jet yakıtı fiyatlarının belirleyici olduğunu ifade etti.

Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi 3

DÖRT BOEING UÇAĞININ TÜMÜ YERE İNDİRİLDİ

Tasfiye sürecinin başlamasıyla mahkeme tarafından tasfiye memurları görevlendirildi. Bu kararın ardından şirketin filosunda bulunan dört Boeing 737-800 tipi uçağın tamamının operasyonları durduruldu.

Planlanan bütün seferler iptal edilirken şirket bünyesindeki çalışanlar da belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Karardan 20 idari personel ile yaklaşık 80 kişilik uçuş ekibinin geleceği etkilendi.

Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi 4

TÜRKİYE'DEKİ UÇUŞLARDA DA KULLANILIYORDU

Fly4 Airlines Green, yolculara doğrudan bilet satışı gerçekleştiren bir havayolu şirketi değildi. Bunun yerine havacılık sektöründe ACMI (wet-lease) olarak bilinen kiralama yöntemiyle faaliyet gösteriyordu.

Bu sistemde uçak, uçuş ekibi, bakım ve sigorta hizmetleri tek paket halinde sunuluyor. Şirket de filosundaki uçakları Türkiye, Almanya ve Belçika'da faaliyet gösteren tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin kullanımına veriyordu.

Havacılık devinde iflas şoku! Filodaki tüm uçaklar yere indirildi 5

YOLCULARIN SEYAHATLERİ NASIL ETKİLENECEK?

TUI veya Türkiye'deki diğer turizm şirketleri üzerinden bilet satın alan yolcular, seyahatleri sırasında Fly4 logolu uçaklarla karşılaşabiliyordu. Şirketin kendi adına doğrudan bilet satmaması nedeniyle yolcuların rezervasyonları ana tur operatörleri üzerinden gerçekleştiriliyordu.

Nefes'in haberine göre, sektör uzmanları, bilet satışını yapan ana tur operatörlerinin yolcuların mağduriyet yaşamaması amacıyla alternatif uçak planlamalarına yöneleceğini öngörüyor. Böylece Fly4 Airlines Green'in operasyonlarını durdurmasının ardından mevcut uçuşların başka uçaklarla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
iflas şirket uçuş
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